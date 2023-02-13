【吉利175】極氪發行1.39億股A股系列優先股、涉近51億元人幣　投資者包括寧德時代、越秀產業基金

▲ 【吉利175】極氪發行1.39億股A股系列優先股、涉51億元人幣 投資者包括寧德時代、越秀產業基金

吉利 （00175） 公布，極氪於2月12日與5名投資者訂立購股協議，投資者同意向極氪認購及購買1.39億股A股系列優先股，相當於經擴大已發行股本的約6.15%（按已轉換基準計算）及約5.77%（按悉數攤薄及已轉換基準計算），總代價7.5億美元（50.91億元人民幣）。

投資者包括Mobileye Global（美：MBLY）創始人兼首席執行官Amnon Shashua、寧德時代、越秀產業基金、通商基金，以及信安智造基金。

完成後，集團於極氪的股權將由約58.31%降至約54.73%（按已轉換基準計算），及由約54.47%降至約51.33%（按悉數攤薄及已轉換基準計算）。

董事會認為，購股事項將有利於公司及極氪，因極氪籌集額外資金為其潛在的未來增長和擴張機會以及其營運資金需求提供資金，將有利於作為極氪母公司。

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責任編輯︰梁浩碩