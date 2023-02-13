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萬科擬非公開配售A股 集資150億元人幣

股樓投資 01:20 2023/02/13

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內房萬科(02202)宣布，擬向不超過35名認購人發行不超過110,000萬股A股，預計募集資金（不考慮相關發行費用）總額將不超過人民幣150億元。建議非公開發行A股方案尚待股東於臨時股東大會批准及獲得中國證監會核准。

【北水點睇】中金估有24家公司或納入港股通 嗶哩嗶哩歐舒丹大熱  詳情請看【下一頁

萬科表示，中國發佈多重政策推動房地產企業健康平穩發展，中國證監會亦決定在房地產企業股權融資方面調整優化5項措施，其中包括恢復房地產上市企業非公開方式再融資。去年中央經濟工作會議亦指出，要確保房地產市場平穩發展，紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作。要因城施策，支持剛性和改善性住房需求。建議非公開發行A股可完善本集團業務佈局並推進業務發展，積極響應國家政策實施。

集團補充，截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年9月30日，集團資產負債率分 別為84.36%、81.28%、79.74%和77.85%，集團目前的資產負債率較高。建議非公開發行A股可增加集團的所有者權益，進一步優化資本結構，提高集團盈利水準和抗風險能力，提升集團的核心競爭力和可持續發展能力。 

另外，建議非公開發行A股可為公司現有項目提供新的資金支持，有利於推動項目順利實施和按時交付，此外，亦可擴充集團資本規模，為集團的長期穩定發展奠定堅實基礎。

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撰文 : 李尚毅

萬科企業（02202） 港股

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