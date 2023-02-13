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【領展供股】領展史上首供股 散戶將有5大選擇？ 記低5個重要日子！
本港最大型REITs（房地產信託基金）領展Link （00823） 計劃進行2005年上市以來首次供股，每5個基金單位供1個基金單位，市場震驚之餘，領展股價料現波動。擁有眾多本港商場、停車場的領展在公告分析供股作用，稱可壯大領展的資本基礎，同時將淨負債率降至低於20%。領展作為散戶最愛收息股票之一，今次獲派供股權，究竟將有何選擇，有甚麼關鍵日子一定要記下？
解構領展823供股，版圖由中港拓至全球，加息周期令舉債成本大增、變相削收購能力，詳情可看【下一頁】
散戶有何選擇？
選項1：接納全部或者部分領展供股權
領展在2020年拆細後，每手為100基金單位，即一手要供20股，散戶若要維持權益水平，以供股價44.2元計，每持一手就要支付884元。不過，一手黨供股的話，將會獲20股領展碎股。
選項 2：出售全部或部分供股權
今次領展供股除淨日為2月24日，意味散戶若持有領展至2月23日收市後，就會擁有供股權。根據領展預期時間表，散戶可以在3月9日至16日期間買賣未繳股款的供股權。
選項 3：不採取任何行動
散戶可以選擇不採取任何行動，但持股權益佔比會被溝淡。
選項 4：申請額外供股基金單位
所有領展股東，包括散戶，有權申請未獲認購的供股基金單位，認購價亦為每個單位44.20 港元，申請額外供股基金單位及繳付相關股款的最後時限為3月21日下午4時。
選項 5：出售或增持領展
股東可因應領展投資價值，考慮如何處理手上持股，包括即時出售或增持領展。
領展折讓三成供股集資188億元 王國龍：供股最公平、可預留資金投資新項目（第二版），詳情可看【下一頁】
領展預期時間表
|除淨日
|2月24日（即散戶在2月23日持有股票，則可以獲得供股權）
|買賣未繳股款供股權
|3月9日至16日
|接納供股權及繳付股款、申請額外供股及繳付相關股款的最後時限
|3月21日下午4時
|供股結果公布日
|3月28日
|繳足股款的供股基金單位開始買賣
|3月30日
編輯：李哲毅