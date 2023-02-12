▲ 【外圍一周前瞻】緊盯「超級星期二」 公布美國CPI+日央行行長人選 瑞信料未來3月個月日圓滙價見125

外圍本周重頭戲為美國1月CPI數據，市場預期美國1月CPI按年升幅回落0.3個百分點至6.2%，按月升幅升0.4個百分點至0.5%；核心CPI料按年升5.5%，按月升0.4%。

值得留意是，美國勞工部上周五修正了去年12月及11月CPI的按月表現，其中，12月CPI由跌0.1%修正至漲0.1%，令加息憂慮升溫，美國長債息抽升。

雖然投資界估計，只要通脹數據偏差不大，對資本市場影響有限，但若然數據低於預期，勢有助緩和市場情緒。

除了CPI，本周亦要關注美國PPI、零售銷售及樓市相關數據。同時，聯儲局官員的講話也要持續留意，包括費城聯邦儲備銀行行長哈克（Patrick Harker）、達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）、紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）等。

另外，日本政府將於本周二提交日央行行長人選提名，據報經濟學家和日本央行政策委員會前成員植田和男為政府屬意的候選人。

瑞信大中華區首席投資總監兼董事總經理邵志銘表示，市場觀望日央行行長4月上任時採取的態度，料先會表研究貨幣政策對現時經濟是否適合，並逐步緩慢放鷹，拉升息口，加上環球央行或將停止加息，令息差收窄，故瑞信預期未來3個月日圓兌美元為125，未來12個月見120。

外圍本周重點數據 日期 項目 預期 前值 14/02/23 美國1月CPI（按年） ＋6.2% ＋6.5% 美國1月核心CPI（按年） ＋5.5% ＋5.7% 15/02/23 美國1月先期零售銷售（按月） ＋1.9% －1.1% 美國1月核心零售銷售（按月） ＋0.8% －1.1% 英國1月CPI（按年） ＋10.2% ＋10.5% 16/02/23 美國1月營建許可（按月） ＋1% －1% 美國1月新屋開工（按月） －2.1% －1.4% 美國1月PPI最終需求（按年） ＋5.4% ＋6.2% 美國1月核心PPI（按年） ＋4.9% ＋5.5% 美國首領失業救濟金人數 20萬 19.6萬 美國連續申領失業救濟金人數 168.8萬 168.8萬 17/02/23 美國1月出口價格指數（按月） －0.2% －2.6% 美國1月進口價格指數（按月） －0.1% 0.4%

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編輯：袁諾曦