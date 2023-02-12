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【情人節】朱古力鮮花商　看好後疫情人節銷售【有片】

商業 21:08 2023/02/12

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情人節很快到，自疫情爆發後，3年來首次放寬大部分防疫措施，而香港與內地及外國也全面通關，不少市民都希望過一個更好氣氛的情人節，而商家當然更希望生意能受惠。當中以朱古力及鮮花是大多數情侶的不二之選，今年商家都落足心思推新品及做推廣。

本地品牌Multizen，其總經理鄭玉娟預期情人節生意有10%以上的增長。

設計花心思 惟售價升2成
從事朱古力零售及代工生產超過20年的香港品牌Multizen，其總經理鄭玉娟預計，今年的市道應比去年好，一來全面通關市面氣氛較好，二來今年情人節沒有跟農曆新年重疊，故預期生意有10%以上的增長。因此，在產品設計上亦更花心思。

我們今年預計情人節都會開心一點、氣氛好一點，產品上的顏色用料都盡量帶出多一點色彩、開心一點，去年色彩方面沒有那麼多。

不過，面對物流、工資、包裝材料成本上升，今年售價也有提高。

價格方面上升差不多20%，這20%內主要是原料，因很多食材價格上升20%以上。

ET贏商有計
【ET贏商有計】香港品牌Multizen丶Flossom 推新設計迎情人節

鮮花束+酒套餐利客 料生意更佳
藝人陳欣茵在疫情時創立花店Flossom，主打網銷特色花束，經歷過疫情下的情人節，對今年的生意更為樂觀。

剛剛過去的新年，見到花市非常熱鬧，真的有少少報復式消費，大家好願意出街消費，所以我對於情人節的銷情非常抱有期望。

加上今年情人節已沒有太多防疫限制，她相信不少情侶會出外用餐，出外燭光晚餐，對花的需求自然上升，所以非常樂觀。

Flossom創辦人陳欣茵表示，經歷過疫市下的情人節，對今年的生意更為樂觀

雖說花束設計每年都要更新，她今年就更花心思，引入在韓國及台灣已流行、本港花店較少用的花材龍柳枝。為了增加吸引力及谷生意，她更與酒商朋友合作，推出鮮花束及紅、白、氣泡酒套餐。陳坦言，今年亦面對運輸及鮮花來價上升的挑戰。

內地、外國的防疫措施都已經放寬，所以需求多了，將貨源運到香港的成本自然上升，所以今年售價有輕微提升。

此外，由於她與酒商朋友的出貨地點不同，理論上要付兩次物流費用，但又不想將此費用轉嫁至客人身上，故要「諗諗計」。

為通關做好準備
被問到全面通關的影響，鄭玉娟相信品牌一定能受惠，並已做好準備。內部已開了會，覺得開關之後生意會有所增長，預先做好了通關後的預備。例如銷售團隊已預備北上拜訪客戶。更已為準備好為內地客戶開發產品，希望提供一站式服務。

她指香港的企業客戶反應亦相當快，一早已給讓品牌們信息，請他們做好準備。做了一系列樣辦給香港的酒店行業客戶，它們亦已有定單及產量預算。

擬夥拍酒店業 冀添知名度

陳欣茵亦正尋求與本港酒店業合作的機會。開關之後，內地或外國遊客會來香港，旅遊業相對會有提升，對酒店的需求自然亦增加。她見過一些酒店推出慶生、情人節或其他紀念日套餐，也會涉及氣球鮮花的布置。

她已撰寫計劃書並準備接觸各大酒店，希望透過與酒店合作提供鮮花、酒水服務，既互惠互利亦可增加其品牌知名度。

記者：梁巧恩

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