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外國興起簡約屋 最平30萬有找

環球社會熱點 09:05 2023/02/13

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蝸居及納米樓盤對港人而言已司空見慣，不過原來西方近年也開始興起極簡風迷你屋。一間拉脫維亞企業3年前開始推出迷你屋定制服務，於歐美頗受歡迎，最平一間屋仔只需3.75萬美元（約29.25萬港元）。

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拉脫維亞企業MyCabin以生產極簡風迷你屋起家，最初吸引歐洲客戶。公司其後將業務拓展至美國市場，並於芝加哥開設首家工廠生產迷你屋。

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公司的迷你屋售價介乎3.75萬美元至14萬美元（約109萬港元），雖然價格較傳統房屋便宜，但迷你屋牆板經過特殊處理提取出糖分和水分，能更有效抵禦蟲蝕和腐爛。

只要買家獲當局批准發出的許可證，而且附近有基本設施，公司一般可在兩至三個月内交貨。

英女星陳年訪問掀爭議 自稱19歲時被鼓勵同里安納度約會 【下一頁】

MyCabin在美國一共提供4款屋型，其中價格較高的兩款包括售價8.8萬美元（約68.6萬港元）的270呎The Milla小屋，及售價13萬美元（約101萬港元）的456呎小屋。兩款屋型均屬於一房一套廁間隔。

不過歐美等地盛行迷你屋，相信就與土地問題沒有太大關係，他們傾向將迷你屋放在家中戶外空間作多用途小屋。據悉，有兩名美國客戶購入MyCabin的迷你屋，放在家中後院用作辦公室。

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責任編輯：鄭錦玲

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