▲ 【騰訊700】7000萬人力捧《黎明覺醒》重來？騰訊今次有「生機」

騰訊 （00700） 手機遊戲新作《黎明覺醒：生機》將於2月不刪檔公開測試，官方號稱全網預約用戶已突破7000萬人預約，市場憧憬最終玩家或突破1億人，由騰訊光子學工作室開發的開放世界生存大作，單從官網的預約人數顯示，預約人數為1754萬人。

遊戲除了射擊敵人，還可打造家園或基地，令人聯想遊戲機的大作《Fallout 76》，但減卻廢土及喪屍元素，或因而成為獲官方批准的因素之一。

值得留意的是，根據國家新聞出版署通告，1月份獲批的「國產網絡遊戲審批信息」中，《黎明覺醒：生機》的出版單位及運營單位，分別為「上海科學技術文獻出版社有限公司」及「上海盛齊信息技術有限公司」，出版物號為「ISBN 978-7-498-10045-0」，而不是掛名騰訊的單位。

市傳或為騰訊關聯企業，而「上海科學技術文獻出版社有限公司」同期獲批的遊戲，還有《千年之旅》，而2月獲批的遊戲更有《七千兆亿的星空》，以及《龍域爭霸》，若該企業與騰訊有關，或令騰訊獲批的遊戲比市場已知的更多，因為1月掛名騰訊的獲批遊戲，僅有《元夢之星》一隻手遊，2月獲批遊戲，亦僅有《王者萬象棋》一隻手遊。

不過，《黎明覺醒：生機》官網資料，完全無提及「上海科學技術文獻出版社有限公司」及「上海盛齊信息技術有限公司」，而且出版號為「ISBN 978-7-498-07614-4」。

根據國家新聞出版署通告，「ISBN 978-7-498-07614-4」為一隻2020年4月27日獲批的遊戲，遊戲名稱只為《黎明覺醒》，沒有「生機」，或反映今次《黎明覺醒：生機》為大幅更新後重新向官方申請推出，而當時獲批出版單位及運營單位稱為「上海商國網絡科技發展有限公司」，亦不是掛名騰訊的公司，「上海商國網絡科技發展有限公司」於今年1月獲批《異星漂流》，以及2月獲批《荒古與魔法》，如果這些企業亦與騰訊有關，騰訊首兩月獲批的遊戲會更豐富，滿載「生機」。

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記者：譚志偉