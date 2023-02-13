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【英國王室】哈里梅根傳受邀出席加冕典禮 但要盡快答覆

環球社會熱點 08:05 2023/02/13

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英王查理斯三世（King Charles III）在英女王伊利沙伯二世離世後自動繼位，加冕典禮定在今年5月舉行。查理斯次子哈里王子（Prince Harry）夫婦已移居美國，外界關注兩人會否返回英國出席。據報哈里與夫人梅根（Meghan Markle）已獲受邀出席，不過英國當局將要求二人盡快決定是否出席。

被問可否帶哈里回家 查理斯僅回應一字 【下一頁】

查理斯的加冕典禮將於5月6日舉行，距離現時只有不足3個月時間。英媒《鏡報》引述政府消息人士報道，哈里梅根已確定名列出席加冕典禮的賓客名單，白金漢宮工作人員亦將要求兩人需盡快確認是否出席。

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哈里的回憶錄《Spare》上月正式出版，他在書中大爆王室內幕，導致他和王室關係再度緊張。據報白金漢宮目前正制定計劃，務求加冕典禮不受兩人行動影響。有報道指王室計劃進展順利。

凱特大騷親和力 體驗拉車軚訓練 【下一頁】

有英國王室專家指，王室決定邀請哈里夫婦出席只為避免查理斯陷入公關災難。王室專斯科菲爾德（Kinsey Schofield）表示，若查理斯決定不邀請二人出席，哈里梅根就可指控被王室輕視。

據悉，加冕典禮將邀請2,000賓客出席，最終名單目前尚未確認，白金漢宮、首相府及外交部正合作擬定。

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責任編輯：李俊儀

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