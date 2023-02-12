美國華盛頓景點劫案增 旅客著一牌子外套易成盜賊目標

民眾出國旅行觀光固然開心，但不少旅遊景點都出名多小偷扒手，跟身財物隨時被盜竊。美國首都華盛頓的景點近期搶劫案有增加跡象，旅客如穿著某個牌子的外套，恐更容易成為賊人搶盜的目標。

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每年3月都是華盛頓特區的賞櫻季，吸引不少旅客專程到訪當地觀光。喬治華盛頓大學（George Washington University）鄰近華盛頓特區多個景點，但校園附近最近已發生兩宗搶劫案。

據悉，其中一宗劫案的受害者是對來自紐約的夫婦。他們上周在日間時分帶兒子散步時，有賊人持槍靠近並強迫他們交出身上穿著的加拿大服裝品牌Canada Goose的外套。

Canada Goose外套價格昂貴，每件介乎數百美元至1,500美元（約1.17萬港元）。

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喬治華盛頓大學校方警告，居民和旅客需要留意將Canada Goose外套視為目標的盜賊。

Canada Goose外套也成為其他城市賊人的目標，特別是芝加哥。當地上月有劫匪闖入Canada Goose門市，搶走一大批商品。

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責任編輯：鄭錦玲