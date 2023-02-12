【跨境炒股】耀才證券2.16暫停內地客戶口　稱須待釐清相關法規

中證監嚴限跨境炒股。本港券商耀才 （01428） 近周向個別客戶發信稱，因待中國監管機構釐清相關法規，將由2月16日起暫時關閉以內地身份證開戶的賬戶，直至獲得中國監管機構最新指引後，才可繼續使用。耀才表示，涉事客戶2月16日起只可以沽出，並須於2月13日前提取全部餘款。

鑑於早前中國監管機構指有部份香港券商於內地非法經營跨境證券業務，因此本公司需待中國監管機構釐清相關法規，本公司現特來函通知閣下，閣下的賬戶將會由2023年2月16日起暫停使用，直至獲得中國監管機構最新指引後，才可繼續使用；而就閣下賬戶內資產，將會有以下安排：

1．閣下之證券賬戶暫停買入功能，只可沽出。

2．閣下之期貨/期權/槓桿式外匯/貴金屬賬戶不可開立新倉，只可平倉。

3．請閣下於2023年2月23日或以前提取賬戶內的全部餘款。

若閣下於限期前仍未提取賬戶內之餘款，本公司會把餘款自動存入閣下於本公司所登記的指定提款銀行戶口內。