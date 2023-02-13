  • 21°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 09:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跨境炒股】耀才證券大插10%　2.16暫停內地客戶口　稱須待釐清相關法規

股市 09:31 2023/02/13

分享：

分享：

【跨境炒股】耀才證券2.16暫停內地客戶口　稱須待釐清相關法規

中證監嚴限跨境炒股。本港券商耀才 （01428） 近周向個別客戶發信稱，因待中國監管機構釐清相關法規，將由2月16日起暫時關閉以內地身份證開戶的賬戶，直至獲得中國監管機構最新指引後，才可繼續使用。耀才表示，涉事客戶2月16日起只可以沽出，並須於2月13日前提取全部餘款。

耀才證券現插10.4%，報1.38元。

耀才信件內容全文

鑑於早前中國監管機構指有部份香港券商於內地非法經營跨境證券業務，因此本公司需待中國監管機構釐清相關法規，本公司現特來函通知閣下，閣下的賬戶將會由2023年2月16日起暫停使用，直至獲得中國監管機構最新指引後，才可繼續使用；而就閣下賬戶內資產，將會有以下安排：

1．閣下之證券賬戶暫停買入功能，只可沽出。

2．閣下之期貨/期權/槓桿式外匯/貴金屬賬戶不可開立新倉，只可平倉。

3．請閣下於2023年2月23日或以前提取賬戶內的全部餘款。

若閣下於限期前仍未提取賬戶內之餘款，本公司會把餘款自動存入閣下於本公司所登記的指定提款銀行戶口內。

值得留意是，中證監近月發聲要求互聯網券商整改非法跨境開展業務等違規行為，今年1月13日發布《證券經紀業務管理辦法》，自2月28日起實施，文件提到，要加強對非法跨境經紀業務的日常監管，對相關違法違規行為，按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，穩步推進整改規範工作。 

【退休積滿Fund】2023年強積金有望升X%？哪類成分基金反彈最強？5大成分基金走勢前瞻

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】2023年強積金有望升X%？哪類成分基金反彈最強？5大成分基金走勢前瞻！立即收看！

相關文章：

【中國市場】渣打獲中證監核准於內地設立渣打證券中國　陳銘僑擔任董事長

【財富管理】上投摩根基金獲中證監批准轉為外商獨資　渣打獲准在內地設獨資券商

編輯：李哲毅

港股 耀才證券金融（01428） 中國證監會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【內房危機】新城發展挫7%　董事會副主席曲德君失聯　內媒：事涉供職萬達期間

下一篇文章

【舜宇2382】舜宇挫近3%　發盈警料按年少賺5成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【領展823】領展裂口低開15%　折讓三成供股集資188億元　「五供一」供股價44.2元　王國龍：供股最公平、可預留資金投資新項目（第二版）
【領展823】領展裂口低開15%　折讓三成供股集資188億元　「五供一」供股價44.2元　王國龍：供股最公平、可預留資金投資新項目（第二版）
【騰訊700】7000萬人力捧《黎明覺醒》重來　騰訊今次有「生機」
【騰訊700】7000萬人力捧《黎明覺醒》重來　騰訊今次有「生機」
【解構│領展供股】領展823版圖由中港拓至全球　加息周期令舉債成本大增、變相削收購能力
【解構│領展供股】領展823版圖由中港拓至全球　加息周期令舉債成本大增、變相削收購能力
【美國CPI】美國周二公布CPI　首次每年調整CPI權重　租金權重上升最多
【美國CPI】美國周二公布CPI　首次每年調整CPI權重　租金權重上升最多
【恒指夜期+ADR】夜期跌171點　中概股指數跌4%　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌171點　中概股指數跌4%　百度美股低港3%（不斷更新）
【ChatGPT AI大戰】蓋茨：ChatGPT未威脅人類生計　AI無法理解內容
【ChatGPT AI大戰】蓋茨：ChatGPT未威脅人類生計　AI無法理解內容
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款