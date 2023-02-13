【禁跨境炒股】耀才證券2.16暫停內地客戶口、股價跌逾一成　多家中資券商傳停內地居民開戶

中證監要求富途、老虎證券整改非法跨境展業後，近期多家本地券商傳出暫停處理內地居民開戶。本港券商耀才 （01428） 近周向個別客戶發信稱，因待中國監管機構釐清相關法規，將由2月16日起暫時關閉以內地身份證開戶的賬戶，直至獲得中國監管機構最新指引後，才可繼續使用。耀才表示，涉事客戶2月16日起只可以沽出，並須於2月23日前提取全部餘款。

耀才證券現插12%，報1.35元。

不單本地華資行謹慎處理內地居民帳戶，內地《證券時報》報道，國泰君安國際 （01788） 已經暫停內地居民身份來港開戶，報道引述國泰君安國際客服部，工作人員聲稱，內地居民身份開戶的預約已經滿了，如果想開戶的話可以先留下個人資料，等待通知。記者進一步問到，需要等多久，該工作人員稱，還不太清楚。據知情人士指，國泰君安總部已通知國君香港停止為內地居民個人開設賬戶，現有國內客戶暫時不受影響。

鑑於早前中國監管機構指有部份香港券商於內地非法經營跨境證券業務，因此本公司需待中國監管機構釐清相關法規，本公司現特來函通知閣下，閣下的賬戶將會由2023年2月16日起暫停使用，直至獲得中國監管機構最新指引後，才可繼續使用；而就閣下賬戶內資產，將會有以下安排：

1．閣下之證券賬戶暫停買入功能，只可沽出。

2．閣下之期貨/期權/槓桿式外匯/貴金屬賬戶不可開立新倉，只可平倉。

3．請閣下於2023年2月23日或以前提取賬戶內的全部餘款。

若閣下於限期前仍未提取賬戶內之餘款，本公司會把餘款自動存入閣下於本公司所登記的指定提款銀行戶口內。