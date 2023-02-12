Facebook母企Meta據報將再裁員 押後制定預算

受全球經濟環境影響，Facebook母企Meta等一眾科企早前紛紛裁員。據報Meta正押後制定公司團隊預算，料有新一輪裁員行動。Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前指，公司今年將注重效率，暗示有再次裁員計劃。

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英媒上周六（11日）引述Meta兩名員工消息指，Meta已推遲制定多個團隊的預算，最近幾周相關團隊在預算和未來員工人數方面都未有明確數字。甚至有僱員形容公司內部一片混亂，有很多同事上班時無所事事，因此Meta料在3月前後再有新一輪裁員行動。

Meta並未回應相關報道，朱克伯格曾在本月初宣布，公司今年將注重效率，將會控制開支，2023年度開支應介乎890億至950億美元（約6,942億至7,410億港元）。

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Meta去年11月時裁員1.1萬人，佔員工總人數近13%。其他大型科企如Amazon及Microsoft等亦宣布裁員。

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責任編輯：李俊儀