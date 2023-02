巴西前總統計劃數周內回國「無地方好得過祖國」

巴西前總統博索納羅(Joir Bolsonaro)去年10月於大選落敗,在新總統盧拉(Luiz Inácio Lula da Silva)上月宣誓就任前兩日就飛往美國,至今仍逗留當地。博索納羅稱他計劃數周內返回巴西,巴西法院已同意對他展開調查,博索納羅回國後或有風險。

博索納羅上周六(11日)表示,世上無一個地方比祖國更好(There is no place like home),所有人都知道巴西是個極好的國家。他直言希望返回巴西,有意在未來數周內回國。

博索納羅支持者上月強行闖入國會,逾1,500人被捕,他也被指涉嫌鼓勵反民主示威。由於巴西最高法院已同意,對博索納羅展開調查,若他在短期內回國或有風險。

《路透社》上月曾引述博索納羅律師報道,他希望在美國以旅遊簽證逗留數月,其後再決定下一步行動。但《路透社》上周亦引述美國官員指,博索納羅將在2月22日返回巴西。

