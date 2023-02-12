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巴西前總統計劃數周內回國「無地方好得過祖國」

環球社會熱點 18:53 2023/02/12

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巴西前總統博索納羅（Joir Bolsonaro）去年10月於大選落敗，在新總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）上月宣誓就任前兩日就飛往美國，至今仍逗留當地。博索納羅稱他計劃數周內返回巴西，巴西法院已同意對他展開調查，博索納羅回國後或有風險。

巴西前總統正申請美國旅遊簽證 為期半年 【下一頁】

博索納羅上周六（11日）表示，世上無一個地方比祖國更好（There is no place like home），所有人都知道巴西是個極好的國家。他直言希望返回巴西，有意在未來數周內回國。

博索納羅支持者上月強行闖入國會，逾1,500人被捕，他也被指涉嫌鼓勵反民主示威。由於巴西最高法院已同意，對博索納羅展開調查，若他在短期內回國或有風險。

巴西前總統逾1500支持者被捕 博索納羅佛州入院 【下一頁】

《路透社》上月曾引述博索納羅律師報道，他希望在美國以旅遊簽證逗留數月，其後再決定下一步行動。但《路透社》上周亦引述美國官員指，博索納羅將在2月22日返回巴西。

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責任編輯：李俊儀

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