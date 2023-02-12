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【內房抽水】萬科擬非公開發行11億A股　最多籌150億人幣

股市 17:41 2023/02/12

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【內房抽水】萬科擬非公開發行11億A股　最多籌150億人幣

萬科 （02202） （深：000002）深交所發公告指，計劃非公開發行A股，擬集資不超150億元（人民幣，下同），發行對象為不超過 35 名特定對象，發行數量將不超過11億股，佔發行前公司總股本的9.46%，扣除發行費用後將全部用於公司旗下11個房地產開發項目和補充流動資金。

萬科指，45億會用作補充流動資金，其餘會用於鞍山高新萬科城（13億元）、中山金域國際（12.5億元）、鄭州翠灣中城（12億元）等。今次非公開發行A股的發行價格不低於定價基準日前 20 個交易日A股均價的80%。

萬科解釋，集資是積極響應國家政策實施，推動公司業務發展，其次是優化公司資本結構，增強抗風險能力，最後是增強公司資金實力，為長期穩定發展奠定基礎。

萬科指出，在房地產市場增速趨穩、地價和項目建設成本日益走高的背景下，是否擁有充足的現金 流對房地產企業的可持續發展至關重要。

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編輯：李哲毅

港股 A股 萬科企業（02202） 萬科Ａ（深：000002）
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