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【手機理財】香港滙豐流動理財活躍用戶突破200萬人

Hot Talk 17:25 2023/02/12

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【手機理財】香港滙豐流動理財活躍用戶突破200萬人

滙豐宣佈，香港滙豐流動理財應用程式（HSBC HK App）活躍用戶突破200萬人，而2022年全年HSBC HK App的活躍客戶人數淨增長是2021年的兩倍。

另外，滙豐Mobile Banking獨家呈獻的首個現實 x元宇宙音樂會《DuoVerse》亦於昨晚（2月11日）舉行，滙豐指，歌手Tyson Yoshi及Serrini為九龍灣國際展貿中心現場及元宇宙場館合共逾萬名觀眾帶來橫跨元宇宙及實體空間的獨家音樂體驗。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，滙豐除了推出一系列數碼服務滿足其全天候的理財需求外，亦務求帶來超越一般理財的體驗，包括今次《DuoVerse》音樂會。

許長虹指，今次音樂會門票抽獎活動更有近10萬名客戶參與，滙豐希望藉此更貼近千禧世代客戶，並以更個人化、快捷及更有趣的銀行服務，與客戶建立更緊密的聯繫。

滙豐今年將於流動理財內的「個人預算」上新增「Recurring spend」功能，協助客戶追蹤和記錄每月固定消費；早前亦推出「Future planner」，幫助客戶模擬及計算人生不同階段的財務需要，藉以訂立短期及長期的財務計劃。

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編輯：李哲毅

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