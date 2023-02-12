法國數十萬人示威抗議延長退休 工會稱將擴大罷工行動

法國政府早前提出退休年齡延遲至64歲，當地工會已組織最少兩次大罷工抗議。法國上周六（11日）有數十萬人上街示威，工會更揚言若政府不放棄計劃，就會擴大罷工行動。法國多個城市都有示威，西部城市雷恩（Rennes）警方要出動水炮車應對。

法政府退休改革讓步 允提前退休換支持 【下一頁】

法國多個城市都有示威活動，其中巴黎民眾由共和廣場（Republique Square）遊行至民族廣場（Nation Square）。法國總工會（CGT Trade Union）宣稱，僅在巴黎就有50萬人示威。法國內政部則指，全國共有96.3萬人示威，其中巴黎有9.3萬人。

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當地8個大型工會率領巴黎遊行隊伍，示威民眾手持寫有反對延遲退休年齡字句的橫額。有汽車及垃圾桶被焚燒。示威者和手持盾牌的警方對峙，氣氛緊張。而當地電視台報道畫面顯示，雷恩警方一度出動水炮車驅散示威民眾。

8個大型工會發表聯合聲明，警告若政府未撤回計劃，將在3月7日舉行全國大罷工，令法國陷入停擺。據悉，工會已計劃於周四（16日）再次罷工及示威。CGT領袖Philippe Martinez表示，最終決定權掌握在總統馬克龍（Emmanuel Macron）手中。

法國工會大罷工抗議退休改革 全國280萬人參與 【下一頁】

與此同時，巴黎奧利（Orly）機場航空交通管制員突然發起罷工，導致當日下午起奧利機場一半航班被迫取消。代表巴黎公共交通系統工人的工會呼籲，從3月7日起輪流罷工，外界分析指交通界罷工或產生嚴重後果。

法國當局提議，將退休年齡從原本的62歲延遲至64歲。據悉，目前法國人退休後享有的年歲，為所有經濟合作暨發展組織（OECD）國家中最長。馬克龍上周發表講話期間，曾敦促工會需負責任，不要阻礙法國其他地區民眾的生活。

法國勞動部估計，將退休年齡延長2年可令政府額外增加177億歐元（約1,486.7億港元）的庫房收入，並令退休金制度到2027年時實現收支平衡。但當地工會則指，政府可用其他方法達至同樣目的，如向超級富豪徵稅等。

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責任編輯：李俊儀