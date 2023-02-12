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【財爺網誌】陳茂波：失業率有望改善　旅客數與疫情前仍存差距

宏觀解讀 17:12 2023/02/12

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【財爺網誌】陳茂波：本港失業率有望改善　旅客與疫情前仍存差距（來源：陳茂波FB）

財政司司長陳茂波發表網誌指，下周將公布最新的失業率，可望繼續改善，惟另一邊廂，不少行業面對著招聘困難，需要加快積極處理。今月初內地全面通關，陳茂波稱，訪港旅客人數正逐步增加，惟與疫情前比較仍有頗大的距離，可以預期，旅遊、零售、餐飲、運輸物流等行業，將隨著社會復常逐步重拾增長。

「第25屆渣打香港馬拉松」今日舉辦，陳茂波稱，復辦大型盛事可清楚向世界展示香港已經全面復常，社會和經濟已步出疫情的困擾，也有助帶動更多內地和國際旅客來港，本地旅遊、酒店、零售和飲食等行業都能受惠。

《財政預算案》將於2月22日發布，陳茂波稱，今年制定預算案的挑戰在於經濟在乍暖還寒之際、復蘇勢頭還需要加固之時，如何一方面穩住民生和經濟、增添發展動能、謀劃未來；另一方面要保持財政紀律，維持公共財政的可持續性，當中需要創意和適當的平衡。

陳茂波稱，希望新一份預算案能為香港的復蘇提供穩定的鋪墊和引領，並透過積極投資未來，為香港開拓更廣闊的發展空間，把握國家的發展戰略和前景。

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編輯：李哲毅

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