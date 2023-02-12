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加拿大北部發現不明飛行物體 再遭美軍戰機擊落

環球政治 16:26 2023/02/12

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擊落氣球風波持續發酵，加拿大宣布於北部上空發現不明飛行物體，已遭美軍戰機擊落，為美軍連續第二日擊落不明飛行物。美加兩國領袖已就發現不明飛行物一事交談，加拿大會分析飛行物殘骸。

美軍擊落阿拉斯加上空不明物體 未知來源 【下一頁】

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）上周六（11日）於社交媒體Twitter發文，透露有不明物體入侵加拿大北部領空，他下令擊落，並由保障美加領空的北美防空司令部（NORAD）派遣一架美軍F-22戰機擊落物體。

加拿大防長阿南德（Anita Anand）拒絕推測不明物體的來源，僅透露該物體為圓柱形。她沒有以氣球等字眼形容該物體，表示它較一周前在南卡羅來納州海岸被擊落的中國氣球體積更小，但外觀相似。

不明物體於當地凌晨時分被擊落時，飛行高度達到4萬呎，對民用航空交通構成威脅。

英國驚險避過技術性衰退 全年經濟增長達4% 【下一頁】

NORAD指擊落不明物體數小時後，美國西部蒙大拿州上空的領空檢測到雷達異常，暫時關閉領空。NORAD派出戰鬥機偵查，並未發現任何可疑物體。

杜魯多表示，他已於上周六下午與美國總統拜登（Joe Biden）就此事交談，加拿大軍方將收回並分析不明物體殘骸。

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責任編輯：鄭錦玲

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