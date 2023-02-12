【土耳其地震】災區現暴力衝突 德國奧地利人員曾暫停搜救

土耳其敘利亞上周發生7.8級大地震，已造成近3萬人死亡，各國救援隊伍已陸續抵達當地。但土耳其救援人員表示，當地出現暴力事件，導致救援工作被迫暫停。據悉，由於因團體之間發生戰鬥，德國和奧地利的搜救隊伍都曾停止工作。

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土耳其南部救援人員表示，兩國已累計逾2.8萬人死於地震，但當地發生的暴力事件阻礙救援工作。奧德利軍方發言人表示，因哈塔伊省（Hatay）各團體間發生爭執，導致軍隊救災部隊數十名人員需到其他國際組織大本營尋求庇護。

奧地利軍官Pierre Kugelweis發表聲明，指土耳其各派系之間的暴力事件愈來愈多，救援隊的工作正承受安全風險。奧地利國防部則表示，土耳其軍隊其後介入提供保護，救援隊伍已恢復行動。

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德國救援隊同樣在上周六（11日）暫停搜救工作，發言人Stefan Heine表示，當地不同派系之間衝突愈來愈多，甚至有人曾開槍。

搜救組織Isar德國分部營運總監Steven Bayer預料，隨著食物及水供應變得更加稀缺，安全形勢將會惡化。德國搜救隊表示，一旦土耳其當局認為情況安全，隊伍就會盡快恢復工作。

土耳其官媒上周六報道，有48人因搶劫被捕，當局繳獲數支槍、現金、珠寶及銀行卡。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）尚未回應暴力事件報道，但強調政府會對當地犯罪分子採取行動。

根據土耳其當局上周六頒布的法令，在緊急狀態下，被控搶劫的疑犯會從原本的關押4日延長至7日。法令本周起生效，當局亦已宣布緊急狀態將維持3個月。

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責任編輯：李俊儀