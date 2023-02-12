▲ 【美國CPI】美國周二公布CPI 首次每年調整CPI權重 租金權重上升最多

美國勞工部調整2023年CPI通脹權重變化，據公布，權重上調幅度最大的是房屋，由42.36%上調至44.38%，娛樂及食品飲料權重亦輕微上升，而最大下調幅度是交通、教育與通訊及醫療，權重變化正反映疫情大流行時的影響。

市場預期新調整將為1月份核心通脹帶來壓力，但有助於降低其後的通脹率。香港時間2月14日情人節晚上9時30分，美國將公布1月CPI數據，投資界預期美國1月CPI按年由6.5%放緩至6.2%，按月由0.1%增至0.5%；1月核心CPI（不計食品及能源）按年由5.7%放緩至5.5%，按月維持0.4%。

美國勞工統計局在每年1月發布去年12月的CPI後，2月數據都會重新調整CPI權重，以計入最新生活成本的變化。在編制CPI首50年，大約每10至15年才更新一次家庭支出權重。自從1980年代統計的連續性，到2002年起改為每兩年一次更新權重。

基於數據收集時間，支出權重的調整會出現36個月的滯後，例如2017至2018年的消費數據，消費權重的調整，才計算到2020年1月至2021年12月的CPI之中。

自2023年1月CPI開始，美國勞工統計局將每年更新CPI通脹數據權重，以反映前兩年的消費支出，即2021年的消費開支，用來調整2023年1月至12月的CPI數據，將年度權重調整的滯後期，縮短至24個月。

美國今年CPI權重變化：

房屋+2%：44.4%

娛樂+0.3%：5.4%

飲食+0.1%：14.4%

服飾不變：2.5%

其他商品和服務-0.1%：2.7%

醫療-0.4%：8.1%

教育與通訊-0.6%：5.8%

交通運輸-1.4%：16.7%

資料顯示，房屋CPI權重上升，主要因為租金，在分類權重中，租金（包括業主自住等值租金）比重由32.95%上調至34.41%。

而交通運輸的權重下跌，近月二手車價格放緩幅度大，但因為CPI權重下跌，令CPI放緩幅度減少。

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記者：譚志偉