【美股消息】今年股票回購或超去年 再創歷史新高

美股回購去年達到1.2萬億美元的歷史新高，今年數字或超去年，再創新高。今年到目前為止，美國上市公司已經宣布價值約1,750億美元的股票回購計劃。 根據EPFR TrimTabs數據，這是去年的兩倍多。

標準普爾道瓊斯指數公司分析師Howard Silverblatt表示，今年股票回購數字，達到1萬億不是問題。

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雪佛龍（CVX）上月表示，將把股票回購支出增加兩倍，達到750億美元。 埃克森美孚（XOM） 宣布將再進行 350億美元的股票回購。Facebook母公司Meta Platforms（META）宣布計劃將其股票回購計劃提高 400 億美元後， 股價急升 20%。

另一方面，有人批評，回購是一種允許超級富豪操縱市場的工具，同時將公司利潤流入他們的口袋而刺激經濟。 他們認為，阻止公司回購股票，將釋放公司現金以投資於增長和提高工資。

因應這種批評，美國總統拜登（Joe Biden）在國情咨文中，甚至呼籲將回購稅從目前的1%提高到原來的四倍。

但企業反駁，回購是有效分配過剩資本的一種方式。支持回購者表示，限制回購可能會減少股票市場的流動性並損害股價。

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麻省大學洛厄爾分校經濟學教授、Research Network發言人William Lazonick表示，即使拜登的加稅計劃獲得通過，也無法解決回購的根本問題。「公司回購的壓力來自對冲基金，問題在於Carl Icahn、Daniel Loeb、 Paul Singer等金融大鱷。這些人對上市公司施加壓力，逼使公司回購來獲利。」

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