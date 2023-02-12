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【港股追蹤】ChatGPT概念熱爆全球 港股有無路捉？

股樓投資 16:55 2023/02/12

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浙商證券指出，ChatGPT是OpenAI 開發的智能聊天機器人程序。不僅能像人類一樣來聊天交流，甚至能完成撰寫郵件、視頻腳本、文案、翻譯、代碼等任務。ChatGPT自發布以來熱爆全球，僅2個多月便月活躍用戶數已突破1億，被稱為「史上用戶增長最快的消費者應用」。

【同場加映】溫股知新：港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

憑借其功能多樣，未來ChatGPT的市場規模想像空間巨大，不同領域和形式的商業化嘗試也在逐步推進中，但當下ChatGPT仍然只能起到輔助作用，技術之外的社會負面問題也值得關注。隨著各大互聯網巨頭的紛紛湧入，ChatGPT概念成為市場追逐的熱點。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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除了百度（09888）、商湯（00020）多人熟悉的ChatGPT概念股，該行還梳理了值得關注的港股，如網易（09999），網易有道AI技術團隊已投入到ChatGPT同源技術AIGC在教育場景的落地研發中，目前該團隊正在AI口語老師、中文作文批改等細分學習場景中嘗試探索，將盡快推出相關的 demo 版產品。另阿里巴巴（09988）在AI領域同樣能力不俗，像AI語音語義領域連續三年多保持引領地位，市場份額達到32%，其中阿里語音AI、語言AI、對話式AI的市佔率均為第一。

【同場加映】青姐話：回吐？嘔吐？

青姐話
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責任編輯：林衛

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