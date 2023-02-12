  • 21°C
香港時間 : 2023212日 (週日) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外圍動向】高房貸利率隊冧樓市 南韓豪宅減價3成脫手

環球政經 16:18 2023/02/12

分享：

分享：

由於南韓不斷加息，使得房貸利率高漲，造成樓市持續受壓。南韓政府曾提早放寬首爾大部分地區和首爾郊區的抵押貸款規定，藉以紓緩樓市弱勢。原本近來已有緩和迹象，但有報道稱位於首爾江南區的業主寧願減價求售，令首爾住宅價格跌幅再次增加。

【同場加映】溫股知新：港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

據《YTN》報導，首爾江南的豪宅區道谷洞，一處擁有3,000多戶的大型住宅社區，因靠近學區向來相當搶手。但是，近來一間面積119.8平方呎的單位，以26.5億韓元售出，比過去最高價41億韓元，少了14.5億韓元或35.4%。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

據分析，不僅是首爾如此，受到房貸利率持續高企及經濟衰退的預期影響，南韓首都圈京畿道、仁川，以至全國的住宅價格跌幅亦在擴大中，購房意願創下10年7個月以來的最低水平。

【同場加映】青姐話：回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
地產 經濟 首爾 南韓

下一篇文章

【外圍動向】降低對東亞供應鏈的依賴 傳英特爾越南擴產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【免費搭車】招商永隆銀行2月25日辦「免費乘車日」 市民可無限次免費乘搭電車
【免費搭車】招商永隆銀行2月25日辦「免費乘車日」 市民可無限次免費乘搭電車
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【領展供股】 領展上市以來首次供股 折讓近3成「五供一」集資188億元 短期有攤薄效應
【領展供股】 領展上市以來首次供股 折讓近3成「五供一」集資188億元 短期有攤薄效應
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【正式通關】旅發局熱烈歡迎香港與內地全面通關 一連串宣傳活動谷旅遊 送出100萬份優惠券
【正式通關】旅發局熱烈歡迎香港與內地全面通關 一連串宣傳活動谷旅遊 送出100萬份優惠券
【帶你睇盤】幾年前單位大翻新　沙田上車屋苑靚裝戶叫價490萬
【帶你睇盤】幾年前單位大翻新　沙田上車屋苑靚裝戶叫價490萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款