【外圍動向】高房貸利率隊冧樓市 南韓豪宅減價3成脫手

由於南韓不斷加息，使得房貸利率高漲，造成樓市持續受壓。南韓政府曾提早放寬首爾大部分地區和首爾郊區的抵押貸款規定，藉以紓緩樓市弱勢。原本近來已有緩和迹象，但有報道稱位於首爾江南區的業主寧願減價求售，令首爾住宅價格跌幅再次增加。

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據《YTN》報導，首爾江南的豪宅區道谷洞，一處擁有3,000多戶的大型住宅社區，因靠近學區向來相當搶手。但是，近來一間面積119.8平方呎的單位，以26.5億韓元售出，比過去最高價41億韓元，少了14.5億韓元或35.4%。

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據分析，不僅是首爾如此，受到房貸利率持續高企及經濟衰退的預期影響，南韓首都圈京畿道、仁川，以至全國的住宅價格跌幅亦在擴大中，購房意願創下10年7個月以來的最低水平。

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責任編輯：林衛