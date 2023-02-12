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【券商點睇】雲南限電或突出供應瓶頸 中國鋁業間接得益

股樓投資 14:46 2023/02/12

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據安信證券報告，受電力供應的緊張局面的影響，雲南省內部分電解鋁企業已經接到通知，或將開始限電。今年1月雲南省電解鋁建成產能578萬噸，運行產能416萬噸，佔全國運行產能10.3%，本次壓產限電將進一步限制供應。基於產能瓶頸和可再生發電比例擴大，將長期從供給側支撐鋁價。

【同場加映】溫股知新：港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

國內政策利好頻出，房地產行業有望觸底回升，助力電解鋁需求回暖。隨着去年11月「十六條」等新一輪保交樓政策發布，地產需求預期有所修復，近期地產竣工端已邊際轉好，降幅已明顯收斂，房地產市場有望迎來拐點。房地產行業的政策導向將推動對電解鋁的需求進一步上漲，鋁材在房地產行業主要應用於面板、隔斷板、幕牆、鋁塑管及鋁合金門窗，政策利好令房地產產銷有望修復，或可拉動電解鋁消費增長。

【延伸閱讀】港股追蹤：中國中免去年少賺近5成 高盛料股價短期承壓 股價創逾一個月低【見下頁

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總體來看，在供應收緊、需求回暖的雙重影響下，預計電解鋁價格得到未來需求端的支撐，易漲難跌。其中，中國鋁業（02600）截至2020年底電解鋁產能446萬噸，氧化鋁、高純鋁、原鋁、炭素、精細氧化鋁產能均位居全球第一。此外，公司增持雲鋁29.1%股權，綠色鋁產能佔比大幅提升，故該行建議關注利潤有望修復的中國鋁業。

【同場加映】青姐話：回吐？嘔吐？

青姐話
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責任編輯：林衛

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