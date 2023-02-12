【外圍動向】美國就業數據超預期成懸案 服務業職位抵銷巨企裁員

美國早前公布的就業數據異常強勁，尤其1月非農就業新增人數多達51.7萬，足足是市場預期的1.8倍。最吊詭的是，明明美國大型企業的裁員消息此起彼落，包括亞馬遜（AMZN）、微軟（MSFT）、IBM、3M（MMM）等。

根據《華爾街日報》報道，美國過去三個月共計新增就業崗位110萬個，且招聘步伐在1月有所加快。而這一波就業熱潮是由經濟中規模很大，卻經常被忽視的行業，好像餐廳、醫院、養老院和兒童照護中心等服務行業。

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據了解，醫療健康、教育、休閒和酒店，以及乾洗和汽車修理等其他服務領域的僱主對私營部門總體新增就業崗位的貢獻率約為36%。過去六個月，這些服務行業共增加了119萬個工作崗位，佔同期私營部門新增就業崗位總數的63%，高於之前一年半的佔比47%。

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而資訊行業的就業人數在私營部門總體就業人數中佔比為2%，該行業的就業崗位連續兩個月減少。分析指，日常服務行業的招工潮表明，在疫情爆發頭幾個月受創最為嚴重、流失2,200萬工作崗位的行業正繼續復甦，按此走勢或可大力支撐整體經濟，足以避免經濟衰退。

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責任編輯：林衛