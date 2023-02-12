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【行業點睇】德國對純電動車需求激增 汽油車市佔率跌至32.6%

環球政經 12:24 2023/02/12

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據報道，德國2022年對純電動車的需求激增，德國聯邦汽車運輸管理局（KBA）的統計顯示，2022年新車註冊約為265萬，按年增長1.1%，其中汽油車註冊數量按年減少11.2%，市佔率降至32.6%，純電動車的註冊數量按年增長32.2%，市佔率達17.7%，柴油車的市佔為率17.8%，可見純電動車快將超越柴油車。

【同場加映】溫股知新：港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

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數字顯示，混合動力車的註冊量約為83萬輛，按年增9.6%，市佔率31.2%，其中插電式油電混合車（PHEV）佔13.7%；而純電動車接近48萬輛，按年增32.2%，市佔率達17.7%。另液化天然氣（LPG）汽車為1.5萬輛佔0.6%。

【延伸閱讀】港股追蹤：中國中免去年少賺近5成 高盛料股價短期承壓 股價創逾一個月低【見下頁

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以品牌來看，電動車品牌Polestar增長最為強勁，按年增166.4%，不過全年註冊數量僅為7,008輛；特斯拉（TSLA）年增長率也達到76.2%，數量為近7萬輛。雖然大眾汽車（Volkswagen）新車註冊量減少1.8%，但仍是德國最暢銷的品牌，高達近49萬輛，平治集團（Mercedes-Benz）以24.4萬輛居次，第3名為奧迪（Audi）的21.3萬輛，BMW及歐寶（Opel）緊接其後。

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責任編輯：林衛

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