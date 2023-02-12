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【券商點睇】中國1月信貸數據開門紅 內銀股前景獲睇好

股樓投資 13:55 2023/02/12

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中銀證券指出，1 月國內信貸新增近5萬億元（人民幣，下同），社融新增近6萬億元，企業中長期信貸持續支撐，票據貼現下降，融資量高，結構積極，疫情後經濟修復和政策效果顯著。同時，居民端和春節錯位形成一定拖累。市場對社融和信貸數據關注度高，對量的高增有預期，但數據落地和結構情況，在當下市場對房地產和經濟修復仍偏謹慎的預期下，仍將提振信心，帶來預期改善。

【同場加映】溫股知新：港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

數據顯示，1月社融按年增長9.4%，較上月下降0.2個百分點，較去年12月增量5.98萬億元，去年同期高基數以及春節錯位，按年略少增1,959億元。如此前市場預期，社融支撐主要來自人民幣信貸，按年壓力主要來自企業債、政府債高基數。此外，企業債、未貼現銀承少增，也有春節錯位影響。

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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該行延續前期觀點，看好內銀板塊。全面經濟數據雖然有滯後，期間微觀數據可跟蹤，高社融和信貸亦反映政策效力強化，經濟積極修復，或不斷確認，改善預期。核心推薦組合，包括招商銀行（03968）、平安銀行（深：000001）、寧波銀行（深：002142）和常熟銀行（滬：601128）。還有，持續推薦優質的城商行，如蘇州銀行（深：002966）、江蘇銀行（滬：600919）、成都銀行（滬：601838）、杭州銀行（滬：600926）、南京銀行（滬：601009）等。

同場加映：【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
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責任編輯：林衛

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