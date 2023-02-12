【北水點睇】中金估有24家公司或納入港股通 嗶哩嗶哩歐舒丹大熱

中金報告指出，基於恒生綜指的調整方法，再結合需要符合納入港股通的額外標準，估算此次或共有24隻股票符合納入港股通的標準，包括嗶哩嗶哩（09626）、歐舒丹（00973）、新秀麗（01910）、衛龍（09985）、山高控股（00412）、星空華文（06698）、思派健康（00314）、3D Medicines（01244）、龍光集團（03380）、博安生物（06955）、京東方精電（00710）、高偉電子（01415）、金山雲（03896）、高視醫療（02407）、業聚醫療（06929）、飛天雲動（06610）、新特能源（01799）、上美股份（02145）、健世科技（09877）、友聯租賃（01563）、協合新能源（00182）、心連心化肥（01866）、陽光保險（06963）和特海國際（09658）。

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此外，由於公開可得的數據在準確性上存在一定局限性，該行接受1%的容錯率，即將恒生綜指要求的94%覆蓋率的納入門檻放寬至95%，在這一假設下，中廣核礦業（01164）、濱江服務（03316）、越秀服務（06626）、中創新航（03931）、萬物雲（02602）、滙景控股（09968）、中石化煉化（02386）和京能清潔能源（00579）等8家公司也可能符合納入條件，但置信度排序較低。

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另基於恒指的調整方法，以及通過此前多次實際調整結果對非量化調整標準的理解和驗證，中金估算快手（01024）、京東健康（06618）、理想汽車（02015）、京東物流（02618）、思摩爾（06969）、商湯（00020）、華潤電力（00836）、中國飛鶴（06186）、百濟神州（06160）、嗶哩嗶哩與金蝶國際（00268）等排在恒生指數順位前列，有可能成為納入的潛在候選者。

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責任編輯：林衛