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【外圍動向】降低對東亞供應鏈的依賴 傳英特爾越南擴產

環球政經 15:46 2023/02/12

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外媒指，為了減少對中國、台灣地區半導體供應鏈的依賴，有傳英特爾（INTC）考慮在越南再投資約10億美元，加大現有封測廠的投資。《路透社》報道，越南胡志明市的封測廠為英特爾全球最大的工廠，目前已投資約15億美元，加大投資令越南在全球半導體的供應鏈地位提升。

【同場加映】溫股知新：港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

消息稱，該項投資可能在未來幾年進行，規模甚至超過10億美元，英特爾曾考慮在新加坡、馬來西亞投資，這些地區可能比越南更受歡迎。而英特爾回應：「越南是我們全球製造網路的一個重要部分，但我們沒宣布任何新投資」。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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消息又透露，英特爾在胡志明的廠房已取得額外土地，在越南擴張能有效管理因嚴重依賴單一國家或工廠造成的供應中斷。公司考慮在越南投資，確保海外擴張不會被視為美國的敵對行動，因爲美國正在推動在晶片本土製造。

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責任編輯：林衛

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英特爾（Intel，美：INTC） 經濟 晶片 越南

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