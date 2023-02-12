【外圍動向】降低對東亞供應鏈的依賴 傳英特爾越南擴產

外媒指，為了減少對中國、台灣地區半導體供應鏈的依賴，有傳英特爾（INTC）考慮在越南再投資約10億美元，加大現有封測廠的投資。《路透社》報道，越南胡志明市的封測廠為英特爾全球最大的工廠，目前已投資約15億美元，加大投資令越南在全球半導體的供應鏈地位提升。

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消息稱，該項投資可能在未來幾年進行，規模甚至超過10億美元，英特爾曾考慮在新加坡、馬來西亞投資，這些地區可能比越南更受歡迎。而英特爾回應：「越南是我們全球製造網路的一個重要部分，但我們沒宣布任何新投資」。

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消息又透露，英特爾在胡志明的廠房已取得額外土地，在越南擴張能有效管理因嚴重依賴單一國家或工廠造成的供應中斷。公司考慮在越南投資，確保海外擴張不會被視為美國的敵對行動，因爲美國正在推動在晶片本土製造。

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責任編輯：林衛