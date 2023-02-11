  • 19°C
香港時間 : 2023211日 (週六) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT AI戰】蓋茨：ChatGPT未威脅人類生計　AI無法理解內容

股市 17:42 2023/02/11

分享：

分享：

【ChatGPT AI戰】蓋茨：ChatGPT未威脅人類生計　AI無法理解內容

ChatGPT AI技術面世，Microsoft微軟（美：MSFT）看準其AI技術發展潛力投資，並將技術整合成Microsoft新版搜尋引擎Bing和瀏覽器Edge，挑戰Google霸主地位。微軟共同創辦人蓋茨（Bill Gates）接受德國《商報》訪問時認為，ChatGPT已展示人工智能（AI）的能力，將改變世界，但AI只是一種工具，尚未對人們生計構成威脅。

外界擔憂工作會被ChatGPT取代，但蓋茨傾向於積極看待ChatGPT出現，稱該技術對工作場景的影響將是極其積極。他指，直到現在，AI只可以讀寫，但無法理解內容，盡管AI仍然會犯一些錯誤，但可以提高員工效率和生產力。

蓋茨：聊天機械人可改善工作場景　參與公司會議

蓋茨進一步解釋：「我們發現自己有了一種工具，甚至可使白領類型的工作更有效率——看發票、醫療索賠，或者寫信，閱讀和寫作現都在AI的能力範圍內，這將產生非常廣泛的影響。」他續說：「想想醫生花在文書工作上的時間，（通過人工智能的輔助）應該能夠減少這些時間。」

據報，微軟還準備將類似ChatGPT的AI引入至Microsoft Office，包括Word、Outlook和PowerPoint，未來數周內公布的功能包括用AI建議電郵回覆、改善寫作。蓋茨還稱，ChatGPT等類似的聊天機器人可以改善工作場景，例如讓AI參與公司會議，會議期間AI可以實時提供相關或最新訊息。

相關文章：

【ChatGPT】Google本周股價挫1成　市場憂ChatGPT威脅業務　員工斥Bard發布倉促、矛頭直指CEO

【ChatGPT】Google AI機械人Bard答錯一條問題　母企市值一日蒸發1000億美元

編輯：胡學能

美股 比爾蓋茨 微軟（Microsoft，美：MSFT） Microsoft 人工智能 Microsoft Office
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【ChatGPT】Google本周股價挫1成　市場憂ChatGPT威脅業務　員工斥Bard發布倉促、矛頭直指CEO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【美股收市】長債息越3.7厘 納指跌0.6% 道指仍升169點
【美股收市】長債息越3.7厘 納指跌0.6% 道指仍升169點
【美股收市】道指跌127點　納指跌1.6%　亞馬遜跌8%蘋果升　英股創新高（不斷更新）
【美股收市】道指跌127點　納指跌1.6%　亞馬遜跌8%蘋果升　英股創新高（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌171點　中概股指數跌4%　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌171點　中概股指數跌4%　百度美股低港3%（不斷更新）
【領展823】領展折讓三成供股集資188億元　「五供一」供股價44.2元　王國龍：供股最公平、可預留資金投資新項目（第二版）
【領展823】領展折讓三成供股集資188億元　「五供一」供股價44.2元　王國龍：供股最公平、可預留資金投資新項目（第二版）
【解構│領展供股】領展823版圖由中港拓至全球　加息周期令舉債成本大增、變相削收購能力
【解構│領展供股】領展823版圖由中港拓至全球　加息周期令舉債成本大增、變相削收購能力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款