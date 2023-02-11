【ChatGPT AI大戰】蓋茨：ChatGPT未威脅人類生計　AI無法理解內容

▲ 【ChatGPT AI戰】蓋茨：ChatGPT未威脅人類生計 AI無法理解內容

ChatGPT AI技術面世，Microsoft微軟（美：MSFT）看準其AI技術發展潛力投資，並將技術整合成Microsoft新版搜尋引擎Bing和瀏覽器Edge，挑戰Google霸主地位。微軟共同創辦人蓋茨（Bill Gates）接受德國《商報》訪問時認為，ChatGPT已展示人工智能（AI）的能力，將改變世界，但AI只是一種工具，尚未對人們生計構成威脅。

外界擔憂工作會被ChatGPT取代，但蓋茨傾向於積極看待ChatGPT出現，稱該技術對工作場景的影響將是極其積極。他指，直到現在，AI只可以讀寫，但無法理解內容，盡管AI仍然會犯一些錯誤，但可以提高員工效率和生產力。

蓋茨：聊天機械人可改善工作場景 參與公司會議

蓋茨進一步解釋：「我們發現自己有了一種工具，甚至可使白領類型的工作更有效率——看發票、醫療索賠，或者寫信，閱讀和寫作現都在AI的能力範圍內，這將產生非常廣泛的影響。」他續說：「想想醫生花在文書工作上的時間，（通過人工智能的輔助）應該能夠減少這些時間。」

據報，微軟還準備將類似ChatGPT的AI引入至Microsoft Office，包括Word、Outlook和PowerPoint，未來數周內公布的功能包括用AI建議電郵回覆、改善寫作。蓋茨還稱，ChatGPT等類似的聊天機器人可以改善工作場景，例如讓AI參與公司會議，會議期間AI可以實時提供相關或最新訊息。

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編輯：胡學能