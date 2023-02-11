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【ChatGPT】Google本周股價挫1成　市場憂ChatGPT威脅業務　員工斥Bard發布倉促、矛頭直指CEO

股市 16:42 2023/02/11

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ChatGPT近日隨微軟（美：MSFT）宣布新版搜尋服務Bing和Edge瀏覽器會結合該技術而引起環球熱話，而Alphabet（美：GOOG）旗下Google本周急推類似的聊天機器人產品Bard時，宣傳片卻被發現分享不準確訊息，事件持續發酵。CNBC報道，Google的員工正批評公司領導層，矛盾直指Alphabet行政總裁Sundar Pichai，他們在公司內部討論區上評論Bard的發布「倉促（rushed）」、「拙劣（botched）」 、「非Google（un-Googley）」，並批評公司近日裁員。

由於擔心ChatGPT對Google核心搜索業務的威脅，以及該公司對微軟事件的倉促反應，Alphabet股價本周已跌9%以上。

Google本周發布宣傳片顯示，用戶向Bard提問韋伯（James Webb）太空望遠鏡有何新發現時，Bard的答案提及韋伯拍攝第一張太陽系外行星相片。但據美國太空總署（NASA）資料，歐洲南方天文台（ESO）早於2004年已利用在智利建造的大型光學望遠鏡「甚大望遠鏡」（VLT）拍攝第一張系外行星照片。

員工連同裁員事件一併批評CEO

事發後，Google員工轉到公司內部討論區Memegen上連同近日公司裁員一併批評Sundar Pichai，有關貼文獲得許多員工支持。另一意見則稱「Sundar和領導層應該得到一個『Perf NI』（performance needs improvement）」，指的是公司員工表現評估系統中最低的類別。「他們在追求『突出重點』的過程中目光短淺，不符合Google特點。」

相關文章：

【ChatGPT】Google AI機械人Bard答錯一條問題　母企市值一日蒸發1000億美元

【科網裁員潮】Google母企擬全球削12,000個職位　相當於裁員6%（附通函全文）

編輯：胡學能

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） Alphabet（美：GOOG）
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