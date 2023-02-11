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【元宇宙】罪犯入侵元宇宙 國際刑警研究執法

環球政經 15:44 2023/02/11

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國際刑警組織（ICPO）正研究如何在虛擬世界中監管犯罪， 國際刑警的一位高級管理人員認為，單單定義元宇宙犯罪，就已經存在問題。

國際刑警秘書長於Jurgen Stock指出，他們打算介入元宇宙中的犯罪活動。 Jurgen Stock強調了「老練而專業」的不法份子，有能力使用新技術犯罪。

同場加映﹕【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
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國際刑警於去年10月在印度新德里舉行的第90屆國際刑警組織大會上，推出了自己的元宇宙後，開始打擊虛擬世界罪行。在指出， 元宇宙用戶數量的增加和技術發展，潛在罪惡可能包括針對兒童的犯罪、數據盜竊、洗黑錢、欺詐、偽造、勒索軟件、網絡釣魚以及性侵犯和性騷擾。 

根據Jurgen Stock，犯罪分子已經開始將目標鎖定在元宇宙，並強調要對此做出回應。然而，單單要在元宇宙定義何謂犯罪，已經是個問題。 國際刑警組織技術與創新執行主任Madan Oberoi表示：有些事我不知道能不能稱之為犯罪？如果你在現實世界中查看這些罪行的定義，並嘗試將其套用到元宇宙中，十分有困難了。

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在進入元宇宙的同時，國際刑警成立了專門部門，來打擊加密貨幣犯罪。這是在組織於去年9月，向全球執法部門發出紅色通緝令（Red Notice），以逮捕Terraform Labs聯合創始人Do Kwon之後成立。

同場加映﹕【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
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撰文 : 龍瑞成

軟件 偽造 罪行 洗黑錢 元宇宙 虛擬貨幣

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