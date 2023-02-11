【元宇宙】罪犯入侵元宇宙 國際刑警研究執法

國際刑警組織（ICPO）正研究如何在虛擬世界中監管犯罪， 國際刑警的一位高級管理人員認為，單單定義元宇宙犯罪，就已經存在問題。

國際刑警秘書長於Jurgen Stock指出，他們打算介入元宇宙中的犯罪活動。 Jurgen Stock強調了「老練而專業」的不法份子，有能力使用新技術犯罪。

同場加映﹕【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

國際刑警於去年10月在印度新德里舉行的第90屆國際刑警組織大會上，推出了自己的元宇宙後，開始打擊虛擬世界罪行。在指出， 元宇宙用戶數量的增加和技術發展，潛在罪惡可能包括針對兒童的犯罪、數據盜竊、洗黑錢、欺詐、偽造、勒索軟件、網絡釣魚以及性侵犯和性騷擾。

根據Jurgen Stock，犯罪分子已經開始將目標鎖定在元宇宙，並強調要對此做出回應。然而，單單要在元宇宙定義何謂犯罪，已經是個問題。 國際刑警組織技術與創新執行主任Madan Oberoi表示：有些事我不知道能不能稱之為犯罪？如果你在現實世界中查看這些罪行的定義，並嘗試將其套用到元宇宙中，十分有困難了。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

在進入元宇宙的同時，國際刑警成立了專門部門，來打擊加密貨幣犯罪。這是在組織於去年9月，向全球執法部門發出紅色通緝令（Red Notice），以逮捕Terraform Labs聯合創始人Do Kwon之後成立。

同場加映﹕【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機