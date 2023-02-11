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【健康人生】早上壓力最大 睡眠不足成主因

環球政經 15:35 2023/02/11

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最近的一項英國有研究發現，一天中壓力最大的時間是早上。最近由英國公司REMEDY Rescue委託研究組織OnePoll進行的調查發現，早上7點23分是一天中壓力最大的時間，盡管第一個壓力源通常要到早上8點18分才會出現。

OnePoll訪問了2,000名英國人，以確定成年人為何及何時感受到最大的壓力。一般人每天平均被3件小事困擾，女性在早上7點50分左右經歷第一件小煩事，而男性則在早上8點43分之前仍可保持平靜。

RESCUE Remedy發言人Zuzana Bustikova指：「通常當我們想到煩惱時，我們會想得很嚴重，但研究表明，看似微不足道的瑣事，會對我們的日常情緒產生多大的影響。」

同場加映﹕【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

各種常見麻煩事

‧塞車

‧將東西灑在衣服上，例如食品、飲品、化妝品、牙膏等

‧不小心掉落和砸碎東西，例如杯、碗

‧晚了起床

‧東西灑在地毯上

研究證實，疲勞（46%）、夜間睡眠中斷（36%）和忙碌的一天（33%）是此類事件的主要原因。

雖然研究發現，35%的人同意小煩事只是生活的一部分，但24%的人仍然覺得，在遇到小煩惱時很難放鬆。

「晚上睡不好會影響一整天，多煩事的日子往往會導致失眠，所以難怪早晨是經常令人心浮氣躁。」Bustikova 解釋道。

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事實上，多達41%的人聲稱他們曾因日常煩惱，而在失眠或睡眠中斷，當中女性（50%） 較男性（32%）受影響。

在醒著的時候，小煩事會讓人感到沮喪（32%）、焦慮（23%）和疲倦（21%），但是散步、聽音樂和獨處可以幫助人們改善情緒。

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青姐話
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撰文 : 龍瑞成

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