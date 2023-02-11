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【加密貨幣】NFT市場回暖 兩藍籌以百萬美元賣出

環球政經 15:35 2023/02/11

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1月份銷售和交易量數據顯示，NFT市場在2023年漸漸回暖。 最近，藍籌NFT項目CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club均以超過100萬美元成交。

CryptoPunk #5066 於周初以857個以太幣（ETH）售出，價值140萬美元。 它由NFT startup Proof聯合創始人、著名的NFT收藏家Kevin Rose出售， 買家則未知。該NFT在購買後不久，就轉移到標有bitshamed.eth的錢包中。Kevin Rose最近成為網絡釣魚攻擊的受害者，他無意中轉移了40個NFT付賊人，總值超過100萬美元：包括 Art Blocks和Autoglyphs碎片。 事後表示，他正出售資產，以重新平衡投資組合。

同場加映﹕【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
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與此同時，Bored Ape Yacht Club #7090以800個ETF的價格售出，約130 萬美元。 該NFT由Web3收藏家 Jimmy McNelis出售給了一位身份不明的買家。Jimmy McNelis擁有，環球唱片的Bored Ape虛擬樂隊Kingship的 NFT，並且還創建了早期的Avastars項目。

    點擊圖片放大
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自去年底以來，NFT交投顯著增加後，行業的銷售持續增長。到了1月更急升。1月份銷售額猛增38%至近9.47億美元，而當月NFT銷售總量增長42%至950萬個。

由於Yuga Labs的Dookey Dash網絡遊戲和Sewer Pass NFT的推出，Bored Ape Yacht Club及相關NFT，在1月成為止漲的領頭羊。

同場加映﹕【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
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撰文 : 龍瑞成

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