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【中國經濟】高盛上調中國GDP今年增速預測至6.5%　中國經濟重啟料推動油價每桶升15美元

宏觀解讀 14:50 2023/02/11

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高盛預計，中國今年4個季度平均按年增速為6.5%，較去年11月底所預測今年四季平均增長5.5%為高。高盛經濟學家Joseph Briggs和Devesh Kodnani發表報告，指中國經濟重啟、中國國內需求恢復，將令今年底全球GDP增速提高1個百分點。報告表示，全球增長背景已變得明朗，中國經濟重啟節奏的加快以及全球金融條件拖累的消退和歐洲天然氣價格走低，促使該投行進一步上調預期。

報告認為，中國經濟重啟將通過內需、國際旅行和大宗商品三個渠道直接對全球增長帶來積極影響。其中，經濟重啟預計將使今年中國內需增加5%，這將帶動中國貿易伙伴向中國的核心商品出口，大多數亞太地區經濟體經濟增速將因此提高0.4個百分點左右。中國對外國服務的需求將復甦，尤其是國際旅遊方面。預計在下半年，旅遊會大部分恢復常態，這將提振外國的GDP。中國重啟很可能會提振大宗商品需求和價格，尤其是石油。今年中國日均石油需求將至少增加100萬桶，布倫特原油期貨價格預計將每桶上漲15美元。

報告說，雖然中國經濟重啟對亞洲以外國家GDP的直接提振效果是溫和的，但包括全球金融條件的改善和與其他國家貿易的增加在內，中國經濟增長的整體溢出效應將會更大。

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編輯：胡學能

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