【烏克蘭戰爭】一周年 拜登將訪問烏鄰國波蘭

本月底為烏克蘭戰爭一周年，美國總統拜登（Joe Biden）計劃本月到訪烏克蘭鄰國波蘭，紀念戰爭一周年。拜登預計將提前發表演説，談及國際社會過去一年支持烏克蘭的決心。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，拜登預計於本月20日至22日訪問波蘭，届時將與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）及該國其餘領袖會晤。

拜登預計也會在本月24日俄羅斯入侵烏克蘭一周年前發表演説。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，拜登希望透過今次演説，談及國際社會在過去一年中支持烏克蘭的決心和團結的重要性。

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波蘭為北約（NATO）的重要盟友，目前有數千名美軍駐紮當地。再加上波蘭是西方向烏克蘭運送武器的關鍵樞紐，美軍也於當地訓練烏克蘭軍隊。

拜登對上一次是於去年3月訪問波蘭，他當時前往波蘭與烏克蘭邊境地區，與美軍及波蘭軍隊見面，也會見了自烏克蘭戰爭後逃離當地的難民。

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責任編輯：鄭錦玲