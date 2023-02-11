▲ 【國際油價】OPEC成員國官員據報料國際油價今年可重返100美元

路透引述石油出口國組織（OPEC）成員國官員指，由於中國走出防疫封控而需求恢復，而供應增長則因受投資缺乏所限制，今年國際油價有望重返每桶100美元。油價去年曾大幅波動，俄烏開戰後不久，布蘭特期油曾升穿139美元，及後下半年回落，今年以來，因俄羅斯擬下月減產，布油周五（10日）收報86.39美元。

OPEC及其盟友（OPEC+）向來沒公布其對油價的預測及目標價，但伊朗駐OPEC代表Afshin Javan本周早前罕有公開評論，稱OPEC+很可能在下次會議維持目前出口政策，今年下半年，油價可反彈至約每桶100美元。

路透向5名OPEC成員國代表詢問油價逾100美元可能性，3個認為油價今年上升可能性較下跌為大，2個則預期油價可重返100美元。有OPEC消息人士稱能源危機陰霾將持續影響全球，環球油價整體趨勢向上，今年某時點，布油升越100美元並非不可預期。

路透另向30名經濟師與分析員進行的調查則顯示，他們對布油今年預測平均值為89.37美元，高盛調低布油預測至92美元。

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編輯：胡學能