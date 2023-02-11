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美國多州以國家安全為由 或禁中國公民於當地置業

環球政治 12:53 2023/02/11

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中美緊張關係加劇，有指美國德州以國家安全為理由，或通過議案禁止中國公民於當地購買房地產。據悉，俄羅斯、北韓及伊朗等遭受美國制裁國家的公民也會被禁於德州置業。多州或也會仿效德州禁止中國公民置業。

美軍擊落阿拉斯加上空不明物體 未知來源 【下一頁】

德州共和黨參議員Lois Kolkhorst去年11月提出議案，指部分敵對外國實體對德州土地所有權不斷增加，以國家安全為由要求禁止中國等國公民於德州置業。

Lois Kolkhorst指觸發他提出法案的一大原因，是一名與中國政府有聯繫的前中國軍官、富商孫廣信，於德州購買了13萬英畝土地，土地靠近德州的勞克林空軍基地（Laughlin Air Force）。

孫廣信指，他購買這片土地是希望建造一個風力發電廠，但德州當局於2021年叫停計劃。該州議案以國家安全為由通過一項法律，禁止任何與中國等國政府有關的項目接入電網。

德州州長阿博特（Greg Abbott）亦為共和黨人，表明如果州參議院通過這項議案，他將會簽署落實措施。

德州有2,880萬公民，是全美國人​​口第二多的州份。美國人口普查數據顯示，德州有140萬公民定義其種族為亞裔，22.3萬人自稱為華裔。

英國驚險避過技術性衰退 全年經濟增長達4% 【下一頁】

根據美國全國房地產經紀人協會（NAR）的數據，在截至去年3月的12個月内，中國投資佔外國買家投資美國住宅購買量的6%。

美國近年十分關注外國實體對農地或房產的所有權問題，尤其是中國公民及企業。除了德州外，佛羅里達州、阿肯色州、南達科他州及其餘八個州都正考慮立法限制外國公民或企業置業。

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責任編輯：鄭錦玲

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