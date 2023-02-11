  • 19°C
香港時間 : 2023211日 (週六) 11:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美軍擊落阿拉斯加上空不明物體 未知來源

環球政治 11:18 2023/02/11

分享：

分享：

擊落氣球事件導致中美關係更趨緊張，美國白宮指美軍於阿拉斯加上空擊落不明物體，體積如一輛小型車大，不過仍未知該物體的性質和來源。

英國驚險避過技術性衰退 全年經濟增長達4% 【下一頁】

白宮官員指當局周四（9日）晚首次發現物體，於阿拉斯加北部海岸上空的4萬呎位置飛行。由於涉事物體面積有一輛小型汽車那麽大，當局認為對民用航空構成合理威脅。

美國總統拜登（Joe Biden）下令軍方擊落物體。物體周五（10日）以每小時64公里的速度飛過阿拉斯加，於海上飛向北極時，美軍派一架F-22戰機用響尾蛇飛彈將其擊落。

美國海軍、海岸警衛隊和聯邦調查局（FBI）正於加拿大邊境附近的阿拉斯加海岸一帶，嘗試打撈該物體的碎片。

 

英國今年料避過技術性衰退 25%家庭仍難應付日常開支 【下一頁】

官員今次刻意避免，以氣球、無人機或飛機等字眼形容美軍擊落目標，又指當局暫時仍未知物體擁有者、物體的性質及來源。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美方將對領空保持警惕，而拜登將維護國家安全利益的義務放於首位。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄軍料投入50萬兵力 10日內或攻頓巴斯
2023/02/10
【烏克蘭戰爭】俄軍料投入50萬兵力 10日內或攻頓巴斯
美記者指控美軍炸毀北溪管道 白宮斥純屬虛構
2023/02/09
美記者指控美軍炸毀北溪管道 白宮斥純屬虛構
北韓閱兵疑曬新武器 金正恩打扮似足阿爺
2023/02/09
北韓閱兵疑曬新武器 金正恩打扮似足阿爺
金正恩次女軍宴合照位居正中 被指或成北韓接班人
2023/02/09
金正恩次女軍宴合照位居正中 被指或成北韓接班人
【烏克蘭戰爭】澤連斯基晤德法領袖 索遠程重型武器
2023/02/09
【烏克蘭戰爭】澤連斯基晤德法領袖 索遠程重型武器

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄軍料投入50萬兵力 10日內或攻頓巴斯
12:10 2023/02/10
【烏克蘭戰爭】俄軍料投入50萬兵力 10日內或攻頓巴斯
美記者指控美軍炸毀北溪管道 白宮斥純屬虛構
14:32 2023/02/09
美記者指控美軍炸毀北溪管道 白宮斥純屬虛構
北韓閱兵疑曬新武器 金正恩打扮似足阿爺
14:03 2023/02/09
北韓閱兵疑曬新武器 金正恩打扮似足阿爺
地緣政治 軍事 美國 美軍 拜登 無人機 白宮 中美關係

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月11日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

丹麥女王承認同細仔有裂痕 削孫輩頭銜惹王室內鬨
丹麥女王承認同細仔有裂痕 削孫輩頭銜惹王室內鬨
里安納度與19歲女模傳緋聞 美名嘴狠批「可悲」
里安納度與19歲女模傳緋聞 美名嘴狠批「可悲」
新型冠狀肺炎全球疫情（02月11日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月11日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】俄軍料投入50萬兵力 10日內或攻頓巴斯
【烏克蘭戰爭】俄軍料投入50萬兵力 10日內或攻頓巴斯
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
【英國王室】被問可否帶哈里回家 查理斯僅回應一字
【英國王室】被問可否帶哈里回家 查理斯僅回應一字
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款