美軍擊落阿拉斯加上空不明物體 未知來源

擊落氣球事件導致中美關係更趨緊張，美國白宮指美軍於阿拉斯加上空擊落不明物體，體積如一輛小型車大，不過仍未知該物體的性質和來源。

英國驚險避過技術性衰退 全年經濟增長達4% 【下一頁】

白宮官員指當局周四（9日）晚首次發現物體，於阿拉斯加北部海岸上空的4萬呎位置飛行。由於涉事物體面積有一輛小型汽車那麽大，當局認為對民用航空構成合理威脅。

美國總統拜登（Joe Biden）下令軍方擊落物體。物體周五（10日）以每小時64公里的速度飛過阿拉斯加，於海上飛向北極時，美軍派一架F-22戰機用響尾蛇飛彈將其擊落。

美國海軍、海岸警衛隊和聯邦調查局（FBI）正於加拿大邊境附近的阿拉斯加海岸一帶，嘗試打撈該物體的碎片。

英國今年料避過技術性衰退 25%家庭仍難應付日常開支 【下一頁】

官員今次刻意避免，以氣球、無人機或飛機等字眼形容美軍擊落目標，又指當局暫時仍未知物體擁有者、物體的性質及來源。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美方將對領空保持警惕，而拜登將維護國家安全利益的義務放於首位。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲