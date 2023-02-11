▲ 【對沖基金大鱷】阿克曼旗艦對沖基金去年投機利率交易獲利210億 資產淨值跌9%

路透引述對沖基金經理阿克曼（William Ackman）旗艦公司潘興廣場基金（Pershing Square）（美：PSHZF）的投資者推介文件顯示，該公司去年投機利率交易獲利27億美元（折合約212億港元），但有關交易未足以逆轉該公司整體表現，資產淨值去年全年跌8.8%，雖跑贏同期去年跌幅近20%的標指，表現是自2016年以來最差。

Pershing Square的股價在去年跌14.6%，而據投資者推介文件，Pershing Square去年沒向投資者收取表現獎勵費用。傑富瑞分析師認為，該基金可能會考慮將其上市地點從歐洲移至美國，以彌補該基金的資產減去負債後的交易價格低於股價的缺陷。

股價去年跌逾一成

報道指，Pershing Square在美國家居美化產品零售公司勞氏（美：LOW）、Netflix（美：NFLX）、奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle Mexican Grill）（美：CMG）、達美樂意大利薄餅（Domino's Pizza）（美：DPZ） 、希爾頓酒店（Hilton）（美：HLT）和Universal Music Group等公司的股票頭寸，減弱了其他方面的正面表現。

投資者推介文件顯示，出售Netflix和Domino's Pizza的頭寸，以便為新機會釋放資金。以被稱為掉期的衍生品形式的利率保障、對利率市場波動的押注、快餐公司Restaurant Brands International、能源對沖和股票回購都收回了損失，而利率對沖是從2020年底和2021年初開始，去年該基金在長期利率、貨幣和能源方面建立了新頭寸。

William Ackman去年11月曾在社交平台Twitter表示，已通過認沽期權持有大量港元空倉，指聯繫匯率對香港不再有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題。金管局其後回應指，質疑聯繫匯率的投資者，大多數是出於誤解或基於自己倉位，重申香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。

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編輯：胡學能