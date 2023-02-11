【健康人生】長期同居或婚姻 有助降低血糖水平

最近有研究表明，擁有伴侶有助令人的血糖保持在相對較低的水平，無論關係良好與否。

加拿大滑鐵盧大學博士後研究生Katherine Ford，在BMJ開放糖尿病研究與護理期刊發表研究表示，處於長期關係中，無論是積極還是消極，都會影響個人的血糖水平。

根據這項研究，從2004年到2013年，對3,335名年齡在50至80歲之間從未診斷出患有糖尿病的成年人進行觀察，以了解戀愛關係，是否會影響他們的血糖水平。

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實驗時，將近76%的參與者表示，他們正在同居或已結婚。參與者還被問及關係的良好程度，在實驗期間，他們每年會與護士會面，進行稱為HbA1c測試的血液測試，用於測量血糖水平。

研究顯示，無論關係如何，處於婚姻或長期同居中，都會使人的血糖保持在較低水平。

結果表明，無論配偶支持或良好程度如何，婚姻/同居關係與HbA1c水平呈負相關。同樣，這些關係前期糖尿病，具有預防作用。

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Katherine Ford表示，「我們應該更加關心離婚或喪偶的老年人，以及消除對黃昏戀的負面印象，有助降低老年人糖尿病風險。」「更具體地說，血糖調節惡化，與老年人的婚姻轉變有關。」

這不是第一項研究，表明婚姻對健康有好處。2016年哈佛大學的一項研究表明，已婚人士更少冒險、吃得更好，並保持更健康的生活方式。

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