  • 18°C
香港時間 : 2023211日 (週六) 06:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康人生】長期同居或婚姻 有助降低血糖水平

環球政經 06:12 2023/02/11

分享：

分享：

最近有研究表明，擁有伴侶有助令人的血糖保持在相對較低的水平，無論關係良好與否。

加拿大滑鐵盧大學博士後研究生Katherine Ford，在BMJ開放糖尿病研究與護理期刊發表研究表示，處於長期關係中，無論是積極還是消極，都會影響個人的血糖水平。

根據這項研究，從2004年到2013年，對3,335名年齡在50至80歲之間從未診斷出患有糖尿病的成年人進行觀察，以了解戀愛關係，是否會影響他們的血糖水平。

同場加映﹕【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

實驗時，將近76%的參與者表示，他們正在同居或已結婚。參與者還被問及關係的良好程度，在實驗期間，他們每年會與護士會面，進行稱為HbA1c測試的血液測試，用於測量血糖水平。

研究顯示，無論關係如何，處於婚姻或長期同居中，都會使人的血糖保持在較低水平。

結果表明，無論配偶支持或良好程度如何，婚姻/同居關係與HbA1c水平呈負相關。同樣，這些關係前期糖尿病，具有預防作用。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Katherine Ford表示，「我們應該更加關心離婚或喪偶的老年人，以及消除對黃昏戀的負面印象，有助降低老年人糖尿病風險。」「更具體地說，血糖調節惡化，與老年人的婚姻轉變有關。」

這不是第一項研究，表明婚姻對健康有好處。2016年哈佛大學的一項研究表明，已婚人士更少冒險、吃得更好，並保持更健康的生活方式。

同場加映﹕【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

癌症 同居 離婚 結婚 糖尿病 加拿大

下一篇文章

【加密貨幣】去年有近38億美元加密貨幣被盜 為史上最高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】粉嶺皇后山山麗苑380呎居屋大變身 46萬簡約風裝潢清新自然 平凡設計中見心思
【室內設計】粉嶺皇后山山麗苑380呎居屋大變身 46萬簡約風裝潢清新自然 平凡設計中見心思
【領展供股】 領展上市以來首次供股 折讓近3成「五供一」集資188億元 短期有攤薄效應
【領展供股】 領展上市以來首次供股 折讓近3成「五供一」集資188億元 短期有攤薄效應
【正式通關】旅發局熱烈歡迎香港與內地全面通關 一連串宣傳活動谷旅遊 送出100萬份優惠券
【正式通關】旅發局熱烈歡迎香港與內地全面通關 一連串宣傳活動谷旅遊 送出100萬份優惠券
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款