【加密貨幣】去年有近38億美元加密貨幣被盜 為史上最高

區塊鏈分析公司Chainalysis報告指，去年各個平台中，有價值38億美元的加密貨幣被盜，其中大部分是由與北韓有聯繫的黑客所做的。

雖然加密貨幣的整體市場價值大幅下滑，加密貨幣盜竊案從2021年的33億美元持續增加，至去年的38億美元，表示所盜取的數量急劇上升

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報告稱，北韓是盜竊案激增的主要幕後黑手，Chainalysis表示，與該國有關的黑客，在2022年以各種方或，估計竊取了價值17億美元的加密貨幣，高於前一年的4.29億美元。一些最大的加密貨幣黑客攻擊，都發現北韓黑客的手影。 FBI指責與北韓政府有關聯的黑客，在3月份入侵了區塊鏈遊戲Axie Infinity的Ronin網絡，盜取超過6億美元，並在6月入侵了加密貨幣公司Harmony，偷走1億美元的加密貨幣。

Chainalysis在報告中指出，北韓2020 年的總出口商品總價值僅為1.42億美元，因此可以毫不誇張地說，加密貨幣黑客在該國經濟中佔有相當份量。

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報告稱，總體而言，去中心化金融（DeFi）協議是黑客的主要目標，佔當年所有被盜加密貨幣的80%以上。在針對DeFi系統的攻擊中，64%的目標是跨鏈橋接協議，該協議允許用戶在不同區塊鏈之間交換資產。 跨鏈橋服務通常持有大量各種硬幣的儲備，使它們成為黑客的目標，Axie Infinity和Harmony上的盜竊都是橋接黑客攻擊。

雖然黑客攻擊去年繼續上升，但執法部門正在全力打擊，例如FBI追回了在Axie Infinity黑客攻擊中被盜的部分資金，價值3,000萬美元。

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