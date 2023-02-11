  • 18°C
香港時間 : 2023211日 (週六) 06:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股消息】微軟收購動視暴雪再遇阻 英國政府恐交易有損消費者

環球政經 05:50 2023/02/11

分享：

分享：

英國官員表示，微軟（MSFT）收購動視暴雪（Activision Blizzard）可能會損害競爭，因為微軟將動視暴雪的遊戲限制在Xbox等專有平台上。

英國競爭及市場管理局（CMA）表示，擬議中的交易將使微軟成為全球第三大遊戲發行商，但可能會導致更高的價格或更少的選擇，從而傷害該國數千萬遊戲玩家。

該部門的臨時調查結果，反映全球反壟斷機構愈來愈傾向反對交易。 去年12月，美國聯邦貿易委員會亦嘗試阻止收購，歐盟方面，也在評估這筆交易。

同場加映﹕【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

CMA表示，若微軟順利收購動視暴雪，公司可能會將XBox獨佔一些著名遊戲如《Call of Duty》，並補充指，市場上只有少數幾個遊戲「發揮了重要作用，推動遊戲機之間競爭。」

微軟曾表示，願意在10年內繼續讓競爭對手可以發行《Call of Duty》遊戲，對定價、功能、內容或其他條款沒有任何限制。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

微軟副總法律顧問Rima Alaily回應指，「我們致力提供有效且易於執行的解決方案，以解決CMA的擔憂。」 

動視暴雪則指，「我們希望從現在到 4 月，能夠幫助CMA更好地了解我們的行業，以確保他們能夠實現其既定的使命，以促進人們可以確信他們正在獲得良好選擇和公平交易的環境，競爭激烈，公平 - 交易業務可以創新和蓬勃發展，整個英國經濟可以在那里高效和可持續地增長。」

CMA表示，微軟可能會放棄《Call of Duty》專利，或將之分拆至其他公司，以符合要求。

同場加映﹕【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

分拆 收購 壟斷 遊戲 歐盟 XBOX 競爭條例 專利 英國 美國

上一篇文章

【加密貨幣】去年有近38億美元加密貨幣被盜 為史上最高

下一篇文章

保誠「優秀人才培訓師」 結伴同行 成就更多可能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】粉嶺皇后山山麗苑380呎居屋大變身 46萬簡約風裝潢清新自然 平凡設計中見心思
【室內設計】粉嶺皇后山山麗苑380呎居屋大變身 46萬簡約風裝潢清新自然 平凡設計中見心思
【領展供股】 領展上市以來首次供股 折讓近3成「五供一」集資188億元 短期有攤薄效應
【領展供股】 領展上市以來首次供股 折讓近3成「五供一」集資188億元 短期有攤薄效應
【正式通關】旅發局熱烈歡迎香港與內地全面通關 一連串宣傳活動谷旅遊 送出100萬份優惠券
【正式通關】旅發局熱烈歡迎香港與內地全面通關 一連串宣傳活動谷旅遊 送出100萬份優惠券
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款