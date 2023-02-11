【美股消息】微軟收購動視暴雪再遇阻 英國政府恐交易有損消費者

英國官員表示，微軟（MSFT）收購動視暴雪（Activision Blizzard）可能會損害競爭，因為微軟將動視暴雪的遊戲限制在Xbox等專有平台上。

英國競爭及市場管理局（CMA）表示，擬議中的交易將使微軟成為全球第三大遊戲發行商，但可能會導致更高的價格或更少的選擇，從而傷害該國數千萬遊戲玩家。

該部門的臨時調查結果，反映全球反壟斷機構愈來愈傾向反對交易。 去年12月，美國聯邦貿易委員會亦嘗試阻止收購，歐盟方面，也在評估這筆交易。

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CMA表示，若微軟順利收購動視暴雪，公司可能會將XBox獨佔一些著名遊戲如《Call of Duty》，並補充指，市場上只有少數幾個遊戲「發揮了重要作用，推動遊戲機之間競爭。」

微軟曾表示，願意在10年內繼續讓競爭對手可以發行《Call of Duty》遊戲，對定價、功能、內容或其他條款沒有任何限制。

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微軟副總法律顧問Rima Alaily回應指，「我們致力提供有效且易於執行的解決方案，以解決CMA的擔憂。」

動視暴雪則指，「我們希望從現在到 4 月，能夠幫助CMA更好地了解我們的行業，以確保他們能夠實現其既定的使命，以促進人們可以確信他們正在獲得良好選擇和公平交易的環境，競爭激烈，公平 - 交易業務可以創新和蓬勃發展，整個英國經濟可以在那里高效和可持續地增長。」

CMA表示，微軟可能會放棄《Call of Duty》專利，或將之分拆至其他公司，以符合要求。

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