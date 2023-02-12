【企業雲端管理】NetApp新方案　回應入門級到高層次工作負載需求

隨著環球企業加速數碼轉型步伐，以儲存平台起家的NetApp，近年亦轉型成為混合雲端基建服務商，並開發不同創新儲存方案回應市場需求。

NetApp大中華區、東南亞與韓國地區總監吳福生，以及新任香港及澳門總經理鄧子安均表示，企業正走向以雲端平台和服務化為主的平台，因此在去年底亦針對同時涉及「在天」（Cloud）及「在地」（on-premise）跨地域與雲端管控資源部署，推出NetApp BlueXP平台，讓用戶可以更方便地以API方式存取，建立統一介面。

▲ NetApp大中華區、東南亞與韓國地區總監吳福生（右）、香港及澳門總經理鄧子安（左）均表示，企業正走向以雲端平台和服務化為主的平台。（張寶燕攝）

據NetApp早前的研究指出，有4成企業在2025年或之前，最少會採用一種混合雲應用項目，數字比2020年的10%明顯有提升。鄧子安認為，企業將來對雲端服務與平台的應用絕對不再是單一化選擇，對建立在地和橫跨多個公共雲的混合雲的需求也將持續上升，以爭取更大基建價值。

他們又透露， NetApp近年在香港為多間企業建AI基建，選用AFF全快閃記憶體儲存和ONTAP平台，並選配NVIDIA的GPU架構。鄧子安預計，本港將有更多企業和初創公司建立AI基建並成立專責團服務市場，尤其是金融科技、生物科技公司。其中龐源集團選配 NVIDIA DGX A100 GPU；無創外科（NISI）則選配NVIDIA DGX-1 TESLA V100 GPU。

▲ NetApp新任香港及澳門總經理鄧子安預計，本地將有更多企業及初創公司建立人工智能（AI）基建。（張寶燕攝）

近年可持續發展陸續已成為各行業的營運指標，鄧子安認為企業亦追求其方案當中具備更完整的技術內容，支援企業包括ESG（環境、社會及管治）在內的綠色目標，部署數碼轉型。

吳福生補充，NetApp的快閃記憶體儲存平台正符合有關需求，例如：AFF平台能提供壓縮數據、刪除重複數據，大幅減少儲存容量。BlueXP亦設自動分層儲存，將冷數據放置在雲端低層儲存，也可滿足可持續發展的要求。

近日該混合雲端基建服務商還宣布，即將推出AFF C系列儲存產品和NetApp AFF A150儲存系統，可降低總體擁有成本（TCO）並減少儲存空間佔用。其中NetApp AFF C系列是可提供較低成本All Flash儲存功能的全新系列大容量Flash方案，NetApp AFF A150則為AFF A系列All Flash系統中的入門級儲存系統新品，其大容量Flash陣列還提供其中一款極為全面的軟件套件ONTAP One，涵蓋所有NetApp軟件的一體化授權。

用戶可有更靈活的選擇，例如以高效能Flash、大容量Flash或混合模式作為合適的儲存方式，來滿足其VMware、資料庫和檔案工作負載要求，並以此對資料中心進行現代化改造。而所有這些都會在NetApp ONTAP上執行，並由NetApp BlueXP集中管理，助實現順暢的混合雲體驗。

記者：張寶燕

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