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【AI對話實測】ChatGPT AI技術癲覆搜尋體驗？　實測手機App聊天機械人

16:00 2023/02/11

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試用手機應用程式Poe的ChatGPT簡化版聊天機械人Sage，可以生成旅行建議、寫書信如求職信、推薦信等。（張寶燕攝）

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT風靡全球，鑑於現階段ChatGPT暫不支援香港地區，若沒有外國手機號碼及VPN的香港用戶，目前只能透過手機應用程式Poe試用ChatGPT簡化版聊天機械人Sage、採用ChatGPT語言模型的Dragonfly，或者應用Google Anthropic技術的Claude。本報記者日前亦試用Poe App進行了實測，與3款AI聊天機械人對話。

目前該手機應用程式只有iOS版本，也沒有網頁版，Android版則據指會於稍後時間推出。下載程式後進行註冊，分別要輸入香港手機號碼，接收並填上SMS驗證碼，然後輸入電郵並填上電郵收到的驗證碼。

Sage較詳細 Dragonfly可全用繁體作答

其中Sage及Dragonfly均可以中文回答以及懂得以繁體字作答，Sage回答到最多類型的問題及請求，而且相對詳細許多，設有建議提問等，惟不時會轉為以簡體中文回答。當問及能否繁體中文回答時，雖然Sage表示可以，但實際內容卻是繁簡夾雜：

Dragonfly則可保持使用繁體中字，惟對生成旅行建議、寫書信如求職信、推薦信等，回覆卻十分兩極，時有變動，一時表示可以，一時表示不可以：

    點擊圖片放大
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可是當回覆不可以時，也會同時表示「可以提供一些網上資源」及建議數條問題予用戶直接點擊查詢，如撰寫求職信的技巧、如何回答求職面試問題等。

在整體對話方面，雖然這些聊天機械人的對話相對文縐縐及生硬，但是實測時即使一直輸入口語，機械人也能準確理解提問及請求。

當提問一些機械人難以有新資訊準確回答的問題，如：「你啲資料有幾新，話我知蘋果喺2022年Q4全球手機市佔率幾多」時，亦會表明其可以提供的資料是在2021年之前建立或更新的，因此無法提供。

若以實用程度而言，記者就認為生成旅行建議較出色，其中Sage不論是以中文或英文回答，也可以詳細地提供總共5天的早、午、晚行程建議，另可進一步查詢交通方式等。而其他兩款機械人只能提供非常簡單的景點建議，需要繼續提問多條問題。

    點擊圖片放大

另外，不少持續玩ChatGPT的用戶可能都知道，只要搬出「我老婆話」這句話，甚至可以令其「指鹿為馬」。不過記者試以此配合提問數學加減題時，就經過兩次追問，機械人才會在第一句先說：「是的，您的老婆是對的。」然後在下一句補充正確答案。

記者：張寶燕

全新HomePod第2代已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試！想了解更多，即看記者實測：

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