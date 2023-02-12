  • 21°C
香港時間 : 2023212日 (週日) 19:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】新城發展證董事會副主席曲德君失聯　內媒：事涉供職萬達期間

股市 18:03 2023/02/12

分享：

分享：

【內房危機】新城發展證董事會副主席曲德君失聯

新城發展 （01030） 上週五（10日）公佈，未能與集團董事會副主席曲德君取得聯繫，新城未得悉具體原因。董事會強調集團現時業務及運作維持正常及穩定。內地傳媒《財新》上週六（11日）引述知情人士稱，曲德君正在配合調查，事涉其供職萬達集團，負責萬達金融科技板塊業務期間。

據內媒引述內部員工消息指，曲德君主要負責新城商管業務最後一次露面為上周公司會議，認為與公司業務關係不大，或為自身原因。

曲德君的失聯可謂「屋漏偏逢連夜雨」，短短一個月內，新城三人核心管理層中，「老將」梁志誠突然因個人原因離職，曲德君失聯，只剩董事長王曉松一人支撐。

報道指，曲德君在入職新城控股之前，曲德君曾在萬達集團供職近17年。曲德君於2002年9月進入大連萬達集團工作，此後歷任長沙萬達廣場投資有限公司財務總監、萬達商業地產股份有限公司副總裁、萬達金融集團總裁、萬達網絡科技集團總裁等職務。

2019年5月，曲德君從萬達集團離職，於2020年初加入新城控股，任聯席總裁職務。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【大行報告｜內房股】高盛上調內地今年可銷售樓房資源預測　綠城中國、新城發展獲升至買入評級

【配股潮】新城發展跌12%、折讓近14%配股　淨籌19.4億用作償還境外債

記者：宋佩恩

港股 民企內房股 新城發展（01030）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【美股焦點】Meta擬作新一輪裁員　延遲敲定預算

下一篇文章

【內房抽水】萬科擬非公開發行11億A股　最多籌150億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ChatGPT AI大戰】蓋茨：ChatGPT未威脅人類生計　AI無法理解內容
【ChatGPT AI大戰】蓋茨：ChatGPT未威脅人類生計　AI無法理解內容
【美國CPI】美國周二公布CPI　首次每年調整CPI權重　租金權重上升最多
【美國CPI】美國周二公布CPI　首次每年調整CPI權重　租金權重上升最多
【ChatGPT AI大戰】Google本周股價挫1成　憂ChatGPT威脅搜尋業務優勢　員工斥Bard發布倉促
【ChatGPT AI大戰】Google本周股價挫1成　憂ChatGPT威脅搜尋業務優勢　員工斥Bard發布倉促
【恒指夜期+ADR】夜期跌171點　中概股指數跌4%　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌171點　中概股指數跌4%　百度美股低港3%（不斷更新）
【領展823】領展折讓三成供股集資188億元　「五供一」供股價44.2元　王國龍：供股最公平、可預留資金投資新項目（第二版）
【領展823】領展折讓三成供股集資188億元　「五供一」供股價44.2元　王國龍：供股最公平、可預留資金投資新項目（第二版）
【解構│領展供股】領展823版圖由中港拓至全球　加息周期令舉債成本大增、變相削收購能力
【解構│領展供股】領展823版圖由中港拓至全球　加息周期令舉債成本大增、變相削收購能力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款