【內房危機】新城發展挫7%　董事會副主席曲德君失聯　內媒：事涉供職萬達期間

▲ 【內房危機】新城發展董事會副主席曲德君失聯

新城發展 （01030） 上週五（10日）公佈，未能與集團董事會副主席曲德君取得聯繫，新城未得悉具體原因。董事會強調集團現時業務及運作維持正常及穩定。內地傳媒《財新》上週六（11日）引述知情人士稱，曲德君正在配合調查，事涉其供職萬達集團，負責萬達金融科技板塊業務期間。

新城發展今（13日）挫7%，報2.77元。

據內媒引述內部員工消息指，曲德君主要負責新城商管業務最後一次露面為上周公司會議，認為與公司業務關係不大，或為自身原因。

曲德君的失聯可謂「屋漏偏逢連夜雨」，短短一個月內，新城三人核心管理層中，「老將」梁志誠突然因個人原因離職，曲德君失聯，只剩董事長王曉松一人支撐。

報道指，曲德君在入職新城控股之前，曲德君曾在萬達集團供職近17年。曲德君於2002年9月進入大連萬達集團工作，此後歷任長沙萬達廣場投資有限公司財務總監、萬達商業地產股份有限公司副總裁、萬達金融集團總裁、萬達網絡科技集團總裁等職務。

2019年5月，曲德君從萬達集團離職，於2020年初加入新城控股，任聯席總裁職務。

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記者：宋佩恩