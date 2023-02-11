【重拾夢想】70歲矯形內衣老行尊　再創業攻數碼推廣

現年70歲、早已退休享福的「功能內衣老行尊」馬太（馬黃冰華），兩年前重拾夢想，於困難重重的疫市再度創業，轉攻樓上舖位小試牛刀。在新零售時代下，她更與兒子分工部署，將數碼營銷推廣的工作交由兒子主理，令品牌在疫市中，平均月入保持6位數。

▲ 矯形內衣老行尊馬太分享，其品牌「A Good Bra/Fit」除了胸圍，還加上小背心及腰封，以及自己對人體脊椎的知識，來幫助顧客達致理想的矯形效果。（湯致遠攝）

疫市下，有不少裸辭創業的例子，馬太卻是罕有地在退休後仍想再創業追夢的例子。在行內深耕40多年，她認為：

這些滿足感不是源於金錢上的，而是有人認同我，可以為不同身形的女性解決問題。

退休後想再創業的夢想雖然掛在嘴邊，早前卻因兒子擔心媽媽工作辛苦及影響身體，久久未得到認同。馬太表示，自己以往的工作模式可用「工作狂」來形容，幾乎年中無休，甚至凌晨2時還在開工。

她直言，是次再度創業全靠一份堅持打動兒子：

我向來非常熱愛這工作，退休後一直覺得很悶，常常期望繼續以獨有的Bra Fitting經驗，每日接受不同新挑戰。即使是遇到脊椎側彎的客人，我也樂意挑戰。

並同時向兒子承諾，不會再如昔日般「超時工作」，會先顧及身體狀況。

終於在2021年2月獲得兒子支持她再開業，更作為其「生日禮物」。首先安排4位模特兒考驗馬太是否合格，並了解時下女性是否仍然接受其服務。

此外，馬太還出動人情牌，於網絡上號召多55位女性顧客，並借用朋友開設的時裝店來試業，以說服兒子，自己仍然有能力創業。

▲ 是次再創業，丈夫也常常到店幫忙，分擔工作量。（湯致遠攝）

疫市吸客「做到無停手」

在新零售、數碼化時代之下重返老本行，她坦言當中也有隱憂，例如瀏覽社交平台時亦留意到現今消費者偏好網購，生怕時下女性會否不喜愛其品牌Bra Fitting的服務及營運模式。可是她亦從未想過放棄夢想或氣餒，還打動兒子幫助她再開業，更加強數碼營銷推廣。

即使開業初期遇上疫情，又轉到不足100呎的尖沙咀樓上舖位，亦依然可以靠在網上吸客「做到無停手」，試過最高峰單日有30位顧客。在疫市下，僅於去年3月因應防控措施及社會情況，停業1個月。

憑試身諮詢實測 說服消費者

她直言，品牌除了內衣定價比市場便宜，自己更是「生招牌」，希望為客人帶來不一樣的Bra Fitting體驗。她解釋：

由於我一向有鑽研人體脊椎知識及閱讀相關書籍，因此為每位顧客提供試身諮詢時，不僅會教導正確的穿戴方法及內衣知識，還會讓她們了解如何從根源改善身形問題。例如現今都市人較常見的寒背問題等。

於是，兒子在各主流社交平台製作內容時，亦有不少由馬太上鏡擔任主角，並找來模特兒等展示前後對比，憑試身諮詢實測說服女性消費者。

除了回頭客，她指近日有不少顧客均反映，先在社交平台看到其影片，多看幾則不同的內容，以及搜尋其網絡上的口碑後，被吸引預約試身；最近更有遠赴澳洲讀書的學生返港時，特地預約買新內衣。她表示：

那位女生初次幫襯是1年多前，當時仍然是中學生，都是在網上看到『馬太』的影片後決定試試看。

投放廣告內容 惹共鳴更重要

現時該品牌「A Good Bra/Fit」由馬太主理門店業務，其兒子Kent則負責數碼宣傳，是次再度出山．投入約5萬元開業成本。Kent分享，現時在3大主流社交平台，包括YouTube、Instagram（IG）、Facebook（fb）平均地宣傳，最重要是「create much content as possible」（盡力創作最多內容）。現時各平台每星期會製作兩至三種內容，「返到數的內容就會繼續製作」。

▲ 在新零售、數碼化時代下，內衣品牌亦注重網上推廣，現時在3大主流社交平台平均地宣傳。（官網截圖）

然而他強調，相關內容不能太氾濫或放太久，否則容易令受眾覺得沉悶，減低吸引力。而且，他亦不喜愛用年齡層分派廣告，認為內容能引起女性消費者共鳴更重要。例如有關影響胸型的知識分享、錯誤的內衣觀念、改善身形和調整身形比例等內容。

口碑+網上宣傳 兩年累積逾1.8萬客

回顧早於上世紀70年代發展功能內衣事業的馬太，一直靠傳統的word of mouth（口耳相傳）吸客，高峰期共有10多間專門店，後來在1989年舉家移民加拿大，在當地另起爐灶，於加拿大溫哥華開店。她分享，在加國開業時，已有不少慕名而來的香港以及亞裔顧客。兒子長大後，她更於2003年決定回流香港開店。

當年開店時，也同樣遇上「沙士」，可是她認為，今次在疫情持續更長時間的情況下，靠網絡宣傳，對業務的影響反而更小。設立新品牌約兩年間，她累計協助過逾18,000位客人，當中有不乏回頭客，也有新顧客。她更笑言，靠網上宣傳後，來自比利時、南非等不同國籍的客人都有。

她還表示，一直希望品牌可以做到家喻戶曉，發展到「三代人，甚至四代同堂，一齊來光顧」。

記者：張寶燕

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